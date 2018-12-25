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25 декабря 2018, 14:57



Все сильнейшие боксеры Норильска приняли участие в чемпионате и первенстве Норильска памяти Евгения Темина.

Но даже в этом случае число участников оказалось немаленьким. Заявилось около сотни боксеров старше 10 лет, соревнования продлились три дня. Выступили и взрослые спортсмены, которые могли соперничать в четырех весовых категориях: 60, 69, 81 и свыше 91 кг. Турнир посетили почетные гости – Роман Малаев, председатель коллегии судей России, бывший норильчанин. Он стал техническим делегатом, следящим за правильностью работы судейского корпуса. Еще одним гостем стал также бывший норильчанин Сергей Могутнов, судья всероссийской категории. Он выступил в роли главного судьи соревнований. «Бои были зрелищные, а вот зрителей могло бы быть и больше. Но главное, на трибунах были поклонники вида спорта», - считают организаторы соревнований. По итогам выступлений приз лучшего боксера турнира получил Владислав Миленький; за лучшее тактико-техническое мастерство – Богдан Ковальчук; за волю к победе – Никита Никитенко, который, будучи 16-летним юниором, боксировал во взрослой возрастной группе и победил более старшего и тяжелого соперника. «Он супертяж, ему нужна была боевая практика, поскольку впереди – поездка на первенство края в феврале. Так что вышел среди взрослых и достойно себя проявил. Соревнования вообще собрали всех сильнейших боксеров города, лишь один спортсмен не смог выступить из-за травмы плеча, - рассказывает Максим Трофимов, тренер ДЮСШ-4. - Взвесились и две девочки, но они были в разных возрастных и весовых категориях, и мы не ставили их друг с другом». В ближайших планах спортсменов – поездка уже в новом году на первенство края среди юношей 2003-2004 г. р. Норильск представят опытные ребята, так что тренеры не без оснований ждут от них, как минимум, призовых мест. «Все они уже успели хорошо себя зарекомендовать. К примеру, Игорь Пряников летит в статусе победителя первенства края, призера Сибирского федерального округа (СФО); Игорь Большаков – также победитель первенства края и призер СФО; Владислав Ефремов – финалист первенства края. Все они – члены краевой сборной. Так что нас интересует только первое место, - делится Максим Трофимов. - Спасибо администрации города за выделенные в этом году средства: за осень ребята набрали хороший соревновательный опыт. Надеюсь, теперь он позволим им показать высокий результат». Также после нового года пройдет первенство СФО и России, где, будем надеяться, выступят и наши спортсмены.

Просмотров:117 Эти соревнования давно стали традиционными, прежде даже имели статус всероссийских (с 2000 по 2005 год), тогда в Норильск слетались боксеры от Дагестана до Якутии. Позднее финансирование изменилось, и турнир стал внутринорильским с приглашением спортсменов Дудинки. Правда, в этом году они не смогли приехать из-за экстремального холода.Но даже в этом случае число участников оказалось немаленьким. Заявилось около сотни боксеров старше 10 лет, соревнования продлились три дня. Выступили и взрослые спортсмены, которые могли соперничать в четырех весовых категориях: 60, 69, 81 и свыше 91 кг.Турнир посетили почетные гости – Роман Малаев, председатель коллегии судей России, бывший норильчанин. Он стал техническим делегатом, следящим за правильностью работы судейского корпуса. Еще одним гостем стал также бывший норильчанин Сергей Могутнов, судья всероссийской категории. Он выступил в роли главного судьи соревнований.«Бои были зрелищные, а вот зрителей могло бы быть и больше. Но главное, на трибунах были поклонники вида спорта», - считают организаторы соревнований.По итогам выступлений приз лучшего боксера турнира получил Владислав Миленький; за лучшее тактико-техническое мастерство – Богдан Ковальчук; за волю к победе – Никита Никитенко, который, будучи 16-летним юниором, боксировал во взрослой возрастной группе и победил более старшего и тяжелого соперника.«Он супертяж, ему нужна была боевая практика, поскольку впереди – поездка на первенство края в феврале. Так что вышел среди взрослых и достойно себя проявил. Соревнования вообще собрали всех сильнейших боксеров города, лишь один спортсмен не смог выступить из-за травмы плеча, - рассказывает Максим Трофимов, тренер ДЮСШ-4. - Взвесились и две девочки, но они были в разных возрастных и весовых категориях, и мы не ставили их друг с другом».В ближайших планах спортсменов – поездка уже в новом году на первенство края среди юношей 2003-2004 г. р. Норильск представят опытные ребята, так что тренеры не без оснований ждут от них, как минимум, призовых мест.«Все они уже успели хорошо себя зарекомендовать. К примеру, Игорь Пряников летит в статусе победителя первенства края, призера Сибирского федерального округа (СФО); Игорь Большаков – также победитель первенства края и призер СФО; Владислав Ефремов – финалист первенства края. Все они – члены краевой сборной. Так что нас интересует только первое место, - делится Максим Трофимов. - Спасибо администрации города за выделенные в этом году средства: за осень ребята набрали хороший соревновательный опыт. Надеюсь, теперь он позволим им показать высокий результат».Также после нового года пройдет первенство СФО и России, где, будем надеяться, выступят и наши спортсмены.