Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

25 декабря 2018, 15:37



Подведены промежуточные итоги соревнования педагогов в рамках конкурса "Учитель года - 2019".

Состязания общероссийские и разбиты на ступени: городской уровень, краевой и федеральный. На городском уровне конкурс стартовал в конце ноября. За это время 18 норильских учителей показали себя в двух местных турах: на "Методическом объединении" конкурсанты представляли свою педагогическую систему и личный опыт; "Индивидуальное компетентностное задание" позволило выявить, насколько хорошо учителя умеют работать с текстом, интерпретировать информацию, отвечать на вопросы по той или иной теме задания. По итогам в полуфинал вышли девять норильских педагогов, среди них два учителя физкультуры, два - начальных классов, географ, историк, математик, русовед, преподаватели английского и т. д. 31 января всем им предстоит провести открытый урок на базе 20-й школы (по традиции конкурса этот этап учителя проходят в альма-матер победителя прошлого года). Напомним, лидером муниципального этапа в 2018 году стал преподаватель английского и немецкого языков Роман Плотников из талнахской школы N 20. Каждый из полуфиналистов на открытом уроке, а позже и на мастер-классах продемонстрирует свои умения и способности. По результатам последних испытаний выявятся победители муниципального этапа конкурса, а также абсолютный победитель муниципального этапа конкурса "Учитель года - 2019". Все они весной оправятся представлять наш северный город на региональный этап в Красноярск.

Просмотров:117 Состязания общероссийские и разбиты на ступени: городской уровень, краевой и федеральный. На городском уровне конкурс стартовал в конце ноября. За это время 18 норильских учителей показали себя в двух местных турах: на "Методическом объединении" конкурсанты представляли свою педагогическую систему и личный опыт; "Индивидуальное компетентностное задание" позволило выявить, насколько хорошо учителя умеют работать с текстом, интерпретировать информацию, отвечать на вопросы по той или иной теме задания.По итогам в полуфинал вышли девять норильских педагогов, среди них два учителя физкультуры, два - начальных классов, географ, историк, математик, русовед, преподаватели английского и т. д. 31 января всем им предстоит провести открытый урок на базе 20-й школы (по традиции конкурса этот этап учителя проходят в альма-матер победителя прошлого года). Напомним, лидером муниципального этапа в 2018 году стал преподаватель английского и немецкого языков Роман Плотников из талнахской школы N 20.Каждый из полуфиналистов на открытом уроке, а позже и на мастер-классах продемонстрирует свои умения и способности. По результатам последних испытаний выявятся победители муниципального этапа конкурса, а также абсолютный победитель муниципального этапа конкурса "Учитель года - 2019". Все они весной оправятся представлять наш северный город на региональный этап в Красноярск.