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25 декабря 2018, 16:47



Безопасность Норильска в преддверии праздников организована на самом высоком уровне.

«Подготовлен расчет сил и средств для решения задач по обеспечению охраны общественного порядка и безопасности в период проведения праздничных мероприятий. На охране порядка на четырех объектах города будут задействованы в новогоднюю ночь с 23 часов 31 декабря до 5 часов утра 1 января 37 сотрудников полиции и пять представителей Норильской добровольной дружины. В Рождество будет задействовано 38 полицейских и семь добровольных дружинников. Разработан план профилактических мероприятий по обеспечению безопасности. Чтобы не допустить экстремистские акции, полиция совместно с другими силовыми структурами проводит предупредительно-профилактические мероприятия».

Просмотров:97 На заседании антитеррористической комиссии под председательством заместителя главы города Андрея Малкова представители силовых структур обсудили меры, которые будут приняты в праздничные дни для предупреждения террористических проявлений, а также - готовность городских служб к ликвидации последствий возможных террористических актов. Владислав Фальченко, заместитель начальника отдела МВД России по г. Норильску, в частности, сообщил:«Подготовлен расчет сил и средств для решения задач по обеспечению охраны общественного порядка и безопасности в период проведения праздничных мероприятий. На охране порядка на четырех объектах города будут задействованы в новогоднюю ночь с 23 часов 31 декабря до 5 часов утра 1 января 37 сотрудников полиции и пять представителей Норильской добровольной дружины. В Рождество будет задействовано 38 полицейских и семь добровольных дружинников. Разработан план профилактических мероприятий по обеспечению безопасности. Чтобы не допустить экстремистские акции, полиция совместно с другими силовыми структурами проводитпредупредительно-профилактические мероприятия».