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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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17:21 В Норильске на перекрестке улиц Талнахская - Орджоникидзе трехфазная схема движения изменится.
17:01 Вопреки разосланнному от МЧС сообщению норильские синоптики не ожидают завтра очень сильного ветра с порывами до 25 метров.
16:58 В Норильске в тестовом режиме начало работу новое телефонное приложение Вustime, которое позволит отслеживать городские автобусы.
16:54 «Почта России» корректирует график работы на предстоящие праздничные дни.
16:33 Сегодня в Норильске пройдет очередная встреча руководителей краевых государственных бюджетных учреждений здравоохранения с горожанами.
16:32 Детские сады Кайеркана в этом году украсили сказочные светящиеся ледяные фигуры, которые специально для малышей сделали подрядчики, построившие снежный городок.
15:33 Минздрав знает, как снизить количество курильщиков.
15:25 Дорожные полицейские разыскивают водителей, скрывшихся с мест ДТП.
13:40 Воспитанников норильской школы-интерната навестил полицейский Дед Мороз.
12:52 Количество рабочих, выходных и праздничных дней по сравнению с 2018 годом в 2019-м не изменится.
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