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26 декабря 2018, 10:38



В новом перинатальном центре Норильска родились уже более четырехсот малышей.

Напомним, в перинатальном центре организована работа приемно-родильного и послеродового отделений, операционных блоков, отделений реанимации и патологии беременности. Медицинский персонал прошел обучение для работы на новом оборудовании. Установлена система контроля доступа на объект.

Просмотров:237 Первые роды в перинатальном центре приняли 20 октября текущего года. У мамочки по имени Наргиз на свет появился мальчик весом 3610 г, ростом 54 сантиметра. С того времени в учреждении родились 419 малышей. Мальчиков - 219, девочек - 200. Среди новорожденных – четыре двойни. Раньше срока появились на свет 30 малышей, в отделении выхаживания новорожденных лечение получили 63 ребенка, - сообщает пресс-служба правительства Красноярского края.Напомним, в перинатальном центре организована работа приемно-родильного и послеродового отделений, операционных блоков, отделений реанимации и патологии беременности. Медицинский персонал прошел обучение для работы на новом оборудовании. Установлена система контроля доступа на объект.