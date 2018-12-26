Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

26 декабря 2018, 10:40



Старейшая краевая газета уйдет с молотка? Губернатор прокомментировал распродажу подшивок «Красноярского рабочего».

Ранее издание разместило объявление о продаже своих исторических подшивок за 25 млн рублей. «Это символ красноярских СМИ, но тем не менее это сегодня обычное частное издание. Несколько лет назад «Красноярскому рабочему» предлагалось соучредительство со стороны края, что дало бы возможность совершенно легально помогать изданию финансово и размещать там соответствующие заказы. Но, к сожалению, это предложение не было принято. По моим представлениям, «Красноярский рабочий» ищет не столько инвестора, сколько спонсора. Спонсировать СМИ за счет налогоплательщиков мы не имеем права», - приводят Sibnovosti.ru слова Усса. Губернатор подчеркнул, что распродажа подшивок газеты у него вызывает огорчение. «Этот бренд создавали многие поколения журналистов, и краевые власти предлагали эти подшивки безвозмездно забрать в наш архив, сохранив для потомков», - сказал Александр Усс.

Просмотров:205 Руководство газеты «Красноярский рабочий» отказывается от поддержки со стороны краевых властей. Об этом сообщают Sibnovosti.ru со ссылкой на заявление губернатора Красноярского края Александра Усса, которое он сделал в ходе пресс-конференции для СМИ.Ранее издание разместило объявление о продаже своих исторических подшивок за 25 млн рублей.Губернатор подчеркнул, что распродажа подшивок газеты у него вызывает огорчение.