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26 декабря 2018, 11:04



«Норникель» объявил победителей конкурса социальных проектов 2018 года.

Инициативы победителей конкурса очень разнообразны: мастерская ручного труда и школа виртуального моделирования в Норильске, благоустройство дворов и возрождение культуры добрососедства в Дудинке, кайт-школа в Мончегорске и центр арктического туризма в Никеле, фестиваль граффити и школа тревел-блогеров в Чите и др. Впервые социальные проекты, поддержанные компанией, будут реализованы в Газимуро-Заводском районе, где расположен производственный актив компании — Быстринский горно-обогатительный комбинат — комплексное горное предприятие по добыче и переработке твёрдых полезных ископаемых. Среди проектов здесь — флора-парк и детский кукольный театр. «В этом году на конкурс поступило большое количество проектов, где описан механизм финансовой устойчивости проекта. Эти проекты были рекомендованы на конкурс «Социальное предпринимательство», — прокомментировала итоги конкурса Светлана Ивченко, директор департамента социальной политики «Норникеля». Список победителей опубликован на сайте www.nornickel.ru в разделе «Устойчивое развитие» — «Общество» — «Мир новых возможностей». Напомним, конкурс социальных проектов, направленный на поддержку общественных инициатив и создание условий для устойчивого развития, — важный компонент благотворительной программы «Мир новых возможностей». Программа реализуется «Норникелем» с 2014 года. За четыре года на конкурс поступило 1576 заявок, из них было поддержано 410 проектов на сумму 389,1 млн руб. В этом году на грантовую поддержку «Норникеля» претендовали 426 проектов.

Просмотров:211 Компания «Норникель» и ее дочерние компании поддержат 116 общественно полезных инициатив из Норильска и Таймырского (Долгано-Ненецкого) района Красноярского края, Мончегорска и Печенгского района Мурманской области, Читы и Газимуро-Заводского района Забайкальского края. Проекты будут реализованы в 2019 году, объем грантовых средств составит 124,4 млн руб., сообщили в компании.Инициативы победителей конкурса очень разнообразны: мастерская ручного труда и школа виртуального моделирования в Норильске, благоустройство дворов и возрождение культуры добрососедства в Дудинке,кайт-школа в Мончегорске и центр арктического туризма в Никеле, фестиваль граффити и школа тревел-блогеров в Чите и др.Впервые социальные проекты, поддержанные компанией, будут реализованы в Газимуро-Заводском районе, где расположен производственный актив компании — Быстринский горно-обогатительный комбинат — комплексное горное предприятие по добыче и переработке твёрдых полезных ископаемых. Среди проектов здесь — флора-парк и детский кукольный театр.«В этом году на конкурс поступило большое количество проектов, где описан механизм финансовой устойчивости проекта. Эти проекты были рекомендованы на конкурс «Социальное предпринимательство», — прокомментировала итоги конкурса Светлана Ивченко, директор департамента социальной политики «Норникеля».Список победителей опубликован на сайте www.nornickel.ru в разделе «Устойчивое развитие» — «Общество» — «Мир новых возможностей».Напомним, конкурс социальных проектов, направленный на поддержку общественных инициатив и создание условий для устойчивого развития, — важный компонент благотворительной программы «Мир новых возможностей». Программа реализуется «Норникелем» с 2014 года. За четыре года на конкурс поступило 1576 заявок, из них было поддержано 410 проектов на сумму 389,1 млн руб. В этом году на грантовую поддержку «Норникеля» претендовали 426 проектов.