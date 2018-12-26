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26 декабря 2018, 12:04



По программе капитального ремонта в 163 многоквартирных домах Красноярского края отремонтировали системы водо-, теплоснабжения и водоотведения.

В план капитального ремонта холодного и горячего водоснабжения входит: замена стояков системы водоснабжения, замена разводящих трубопроводов в подвале. При ремонте системы отопления проводятся следующие виды работ: замена стояков системы отопления (до крана), замена в подвале магистралей системы отопления, замена радиаторов отопления в местах общего пользования (в подъездах). А также может выполняться (если входит в проект): замена узлов учета и управления, замена (установка) индивидуальных тепловых пунктов, замена (установка) теплообменников. После капремонта система горячего водоснабжения становится закрытой, по трубам бежит та же вода, что и в трубах с холодной водой, только подогретая до необходимой температуры. То есть вода из крана с горячей водой становится также питьевого качества. В домах, где установлен индивидуальный тепловой пункт, температура нагрева радиаторов регулируется автоматически. Датчик, расположенный на северной стороне дома, определяет температуру воздуха на улице и, в зависимости от этого, определяет температуру подачи воды в радиаторы. Температура воздуха в квартирах, по нормативу, должна быть 20 градусов (21-22 градуса в угловых). В Норильске в 2018 году были запланированы ремонты на четырех объектах, но к концу года завершены будут только по трем: Бауманская, 4, Таймырская, 12, Диксона, 4. По решению собрания собственников многоквартирного дома № 28 на улице Комсомольской ремонт теплоснабжения и горячего водоснабжения перенесен на 2019 год из-за начала отопительного сезона. Дома с новыми инженерными системами появились в следующих городах и районах: Ачинский район – 4, Канский район – 2, г. Красноярск – 84, г. Назарово – 2, г. Сосновоборск – 10, г. Шарыпово – 12, г. Железногорск – 9, г. Зеленогорск – 3, Минусинский район – 5, Балахтинский район – 10, Берёзовский район – 2, Большемуртинский район – 1, Эвенкийский район – 17.

Просмотров:179 Кроме того, продолжаются работы по ремонту инженерных сетей еще более чем в 100 домах края.В план капитального ремонта холодного и горячего водоснабжения входит: замена стояков системы водоснабжения, замена разводящих трубопроводов в подвале. При ремонте системы отопления проводятся следующие виды работ: замена стояков системы отопления (до крана), замена в подвале магистралей системы отопления, замена радиаторов отопления в местах общего пользования (в подъездах). А также может выполняться (если входит в проект): замена узлов учета и управления, замена (установка) индивидуальных тепловых пунктов, замена (установка) теплообменников.После капремонта система горячего водоснабжения становится закрытой, по трубам бежит та же вода, что и в трубах с холодной водой, только подогретая до необходимой температуры. То есть вода из крана с горячей водой становится также питьевого качества.В домах, где установлен индивидуальный тепловой пункт, температура нагрева радиаторов регулируется автоматически. Датчик, расположенный на северной стороне дома, определяет температуру воздуха на улице и, в зависимости от этого, определяет температуру подачи воды в радиаторы. Температура воздуха в квартирах, по нормативу, должна быть 20 градусов (21-22 градуса в угловых).В Норильске в 2018 году были запланированы ремонты на четырех объектах, но к концу года завершены будут только по трем: Бауманская, 4, Таймырская, 12, Диксона, 4. По решению собрания собственников многоквартирного дома № 28 на улице Комсомольской ремонт теплоснабжения и горячего водоснабжения перенесен на 2019 год из-за начала отопительного сезона. Дома с новыми инженерными системами появились в следующих городах и районах:Ачинский район – 4,Канский район – 2,г. Красноярск – 84,г. Назарово – 2,г. Сосновоборск – 10,г. Шарыпово – 12,г. Железногорск – 9,г. Зеленогорск – 3,Минусинский район – 5,Балахтинский район – 10,Берёзовский район – 2,Большемуртинский район – 1,Эвенкийский район – 17.