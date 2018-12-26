Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

26 декабря 2018, 12:15



В Норильске ищут нового перевозчика, который будет выполнять пассажирские перевозки по маршруту 26К.

Найти нового перевозчика необходимо до 8 февраля 2019 года, до этого момента возить талнахцев обязан работающий сейчас на этом маршруте коммерсант. Информация о конкурсе на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам № 26К и конкурсная документация размещены на официальном сайте города: norilsk-city.ru в разделе «Городское хозяйство», «Конкурсы». «Мы хотим обратиться к перевозчикам города с предложением принять участие в конкурсе и сохранить уровень транспортного обслуживания на социально значимом направлении перевозок по межрайонному маршруту, – призывает Павел Пискунов, начальник отдела транспорта управления городского хозяйства. - На данный момент пассажирские перевозки по маршруту 26К выполняются по регулируемому тарифу, утвержденному администрацией города, то есть 40 рублей, как и на автобусах НПОПАТ. На маршруте Норильск – Талнах - улица Игарская работает 18 автобусов ПАЗ, которые относятся к автобусам среднего класса. Перевозки выполняются с интервалом в десять минут в пиковые часы утром и вечером. Но закон допускает, чтобы на этом маршруте работали и другие автобусы, и даже в меньшем количестве. Главное, чтобы был обеспечен интервал движения в часы пик». Документы на участие в конкурсе принимаются в управлении городского хозяйства до 21 января. После этого начнет работать конкурсная комиссия. Новый перевозчик будет выполнять рейсы уже на маршруте с нерегулируемым тарифом, то есть предприниматель сможет самостоятельно устанавливать стоимость проезда. Главное, своевременно уведомлять об изменениях администрацию и жителей Норильска. Если перевозчика не удастся выбрать до указанного срока, то будет рассматриваться вопрос об увеличении количества автобусов МУП «НПОПАТ» на маршруте № 22. Сейчас на нем задействованы 20 автобусов.

Просмотров:203 Действующий перевозчик отказался работать в новом году. В связи с этим администрация города объявила о проведении открытого конкурса на право выполнения пассажирских перевозок по коммерческому маршруту 26К – Норильск - Талнах – ул. Игарская.Найти нового перевозчика необходимо до 8 февраля 2019 года, до этого момента возить талнахцев обязан работающий сейчас на этом маршруте коммерсант.Информация о конкурсе на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам № 26К и конкурсная документация размещены на официальном сайте города: norilsk-city.ru в разделе «Городское хозяйство», «Конкурсы».«Мы хотим обратиться к перевозчикам города с предложением принять участие в конкурсе и сохранить уровень транспортного обслуживания на социально значимом направлении перевозок по межрайонному маршруту, – призывает Павел Пискунов, начальник отдела транспорта управления городского хозяйства. - На данный момент пассажирские перевозки по маршруту 26К выполняются по регулируемому тарифу, утвержденному администрацией города, то есть 40 рублей, как и на автобусах НПОПАТ. На маршруте Норильск – Талнах - улица Игарская работает 18 автобусов ПАЗ, которые относятся к автобусам среднего класса. Перевозки выполняются с интервалом в десять минут в пиковые часы утром и вечером. Но закон допускает, чтобы на этом маршруте работали и другие автобусы, и даже в меньшем количестве. Главное, чтобы был обеспечен интервал движения в часы пик».Документы на участие в конкурсе принимаются в управлении городского хозяйства до 21 января. После этого начнет работать конкурсная комиссия. Новый перевозчик будет выполнять рейсы уже на маршруте с нерегулируемым тарифом, то есть предприниматель сможет самостоятельно устанавливать стоимость проезда. Главное, своевременно уведомлять об изменениях администрацию и жителей Норильска.Если перевозчика не удастся выбрать до указанного срока, то будет рассматриваться вопрос об увеличении количества автобусов МУП «НПОПАТ» на маршруте № 22. Сейчас на нем задействованы 20 автобусов.