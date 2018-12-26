Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

26 декабря 2018, 12:52



Количество рабочих, выходных и праздничных дней по сравнению с 2018 годом в 2019-м не изменится.

Нас ждут восемь государственных праздников, благодаря которым будет несколько длинных выходных: 1 января - Новый год; 7 января - Рождество Христово; 23 февраля - День защитника Отечества; 8 марта - Международный женский день; 1 мая - Праздник весны и труда; 9 мая - День Победы; 12 июня - День России; 4 ноября - День народного единства. Правительство РФ предусмотрело перенос следующих выходных дней: с субботы, 5 января, на четверг, 2 мая; с воскресенья, 6 января, на пятницу, 3 мая; с субботы, 23 февраля, на пятницу, 10 мая. Дольше всего россияне будут отдыхать на новогодние праздники - 10 дней (с 30 декабря по 8 января). Следующие по продолжительности - пятидневные майские праздники (с 1 по 5 мая). Четыре выходных будет на День Победы (с 9 по 12 мая). По три дня выходных выпадет на Международный женский день (с 8 по 10 марта) и День народного единства (со 2 по 4 ноября). На День защитника Отечества будет два выходных (с 23 по 24 февраля).

Просмотров:204 В 2019 году при 40-часовой пятидневной рабочей неделе с двумя выходными у россиян будет 247 рабочих дней (1970 часов), в том числе 6 сокращенных на один час, и 118 выходных и нерабочих праздничных дней.Нас ждут восемь государственных праздников, благодаря которым будет несколько длинных выходных:1 января - Новый год;7 января - Рождество Христово;23 февраля - День защитника Отечества;8 марта - Международный женский день;1 мая - Праздник весны и труда;9 мая - День Победы;12 июня - День России;4 ноября - День народного единства.Правительство РФ предусмотрело перенос следующих выходных дней:с субботы, 5 января, на четверг, 2 мая;с воскресенья, 6 января, на пятницу, 3 мая;с субботы, 23 февраля, на пятницу, 10 мая.Дольше всего россияне будут отдыхать на новогодние праздники - 10 дней (с 30 декабря по 8 января).Следующие по продолжительности - пятидневные майские праздники (с 1 по 5 мая).Четыре выходных будет на День Победы (с 9 по 12 мая).По три дня выходных выпадет на Международный женский день (с 8 по 10 марта) и День народного единства (со 2 по 4 ноября).На День защитника Отечества будет два выходных (с 23 по 24 февраля).