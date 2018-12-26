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26 декабря 2018, 13:40



Воспитанников норильской школы-интерната навестил полицейский Дед Мороз.

В этот раз в гости к ребятам приехали Снегурочка - инспектор по делам несовершеннолетних лейтенант Инна Тихонова, Дед Мороз - старший оперуполномоченный майор полиции Михаил Незнанов, представитель Норильской городской казачьей охраны Светлана Фаттахова. На утреннике ребята прочитали новогодние стихотворения, спели песни, активно отвечали на вопросы Деда Мороза и Снегурочки. А по окончании мероприятия сказочные герои вручили воспитанникам интерната книжки-раскраски и сладкие подарки, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску. Стражи порядка считают, что минуты непринужденного теплого общения позволяют детям чувствовать заботу взрослых и доверие к людям в форме. Именно с этой целью новогодний праздник для ребят из подшефного образовательного учреждения норильские полицейские проводят уже несколько лет подряд.

Просмотров:177 Каждый год сотрудники полиции и представители Норильской городской казачьей охраны в рамках благотворительной акции «Полицейский Дед Мороз» поздравляют с Новым годом воспитанников специальной школы-интерната.В этот раз в гости к ребятам приехали Снегурочка - инспектор по делам несовершеннолетних лейтенант Инна Тихонова, Дед Мороз - старший оперуполномоченный майор полиции Михаил Незнанов, представитель Норильской городской казачьей охраны Светлана Фаттахова.На утреннике ребята прочитали новогодние стихотворения, спели песни, активно отвечали на вопросы Деда Мороза и Снегурочки. А по окончании мероприятия сказочные герои вручили воспитанникам интерната книжки-раскраски и сладкие подарки, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.Стражи порядка считают, что минуты непринужденного теплого общения позволяют детям чувствовать заботу взрослых и доверие к людям в форме. Именно с этой целью новогодний праздник для ребят из подшефного образовательного учреждения норильские полицейские проводят уже несколько лет подряд.