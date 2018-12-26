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26 декабря 2018, 15:25



Дорожные полицейские разыскивают водителей, скрывшихся с мест ДТП.

По предварительным данным, накануне около 12 часов дня в районе дома № 1 на ул. Орджоникидзе неустановленный водитель на неустановленном автомобиле допустил наезд на 54-летнюю женщину – дорожного рабочего, которая осуществляла регулировочно-распорядительные работы во время работы снегоуборочной техники на проезжей части. Второе происшествие произошло около 16 часов в районе дома № 9 на ул. Орджоникидзе. Неустановленный автомобиль при выезде с прилегающей дворовой территории не уступил дорогу и совершил наезд на 45-летнюю женщину, которая шла по тротуару, пересекая выезд со двора. В обоих случаях женщины получили незначительные ушибы. Для выяснения обстоятельств и установления личности водителей сотрудники полиции просят всех, кто располагает какой-либо информацией о данном происшествии, позвонить по телефонам: 43-54-58, 43-54-59 или 102.

Просмотров:181 Сотрудники Госавтоинспекции просят помощь в поиске водителей, допустивших наезды на женщин и скрывшихся с мест происшествий.По предварительным данным, накануне около 12 часов дня в районе дома № 1 на ул. Орджоникидзе неустановленный водитель на неустановленном автомобиле допустил наезд на 54-летнюю женщину – дорожного рабочего, которая осуществляла регулировочно-распорядительные работы во время работы снегоуборочной техники на проезжей части.Второе происшествие произошло около 16 часов в районе дома № 9 на ул. Орджоникидзе. Неустановленный автомобиль при выезде с прилегающей дворовой территории не уступил дорогу и совершил наезд на 45-летнюю женщину, которая шла по тротуару, пересекая выезд со двора. В обоих случаях женщины получили незначительные ушибы.Для выяснения обстоятельств и установления личности водителей сотрудники полиции просят всех, кто располагает какой-либо информацией о данном происшествии, позвонить по телефонам: 43-54-58, 43-54-59 или 102.