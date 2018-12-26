Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

26 декабря 2018, 15:33



Минздрав знает, как снизить количество курильщиков.

По данным СМИ, "основной целью концепции является постепенное снижение табакокурения" и возможный вывод табачной продукции из оборота после 2050 года. Как рассчитывает ведомство, к 2040-2050 году только 5% будут курить. Согласно данным на 2016 год, курили 30,9% россиян. К 2025 году Минздрав намерен снизить этот показатель до 25%. В качестве меры, которые будут способствовать сокращению потребления табака, предлагается "предотвратить распространение новых форм и видов табачных изделий, в том числе которые потребляются путем нагревания табака". Минздрав предлагает адвалорную и специфическую ставку акциза до среднего уровня среди стран Евросоюза, ввести требования к цвету и размеру сигаретной пачки, а также ввести меры, предотвращающие продажу нелегальных табачных изделий. Ранее сообщалось, что Минздрав совместно с экспертами прорабатывает вопрос введения "обезличенных" пачек сигарет и хочет сократить число разрешенных мест для курения. Новые меры разрабатываются в рамках антитабачного законодательства.

Просмотров:170 Министерство здравоохранения России подготовило проект концепции государственной политики противодействия потреблению табака на 2019-2030 годы, сообщают ТАСС и РБК со ссылкой на копию документа. Подлинность проекта подтвердили в Минздраве. В Минфине сказали, что пока не получали концепцию.По данным СМИ, "основной целью концепции является постепенное снижение табакокурения" и возможный вывод табачной продукции из оборота после 2050 года. Как рассчитывает ведомство, к 2040-2050 году только 5% будут курить. Согласно данным на 2016 год, курили 30,9% россиян. К 2025 году Минздрав намерен снизить этот показатель до 25%.В качестве меры, которые будут способствовать сокращению потребления табака, предлагается "предотвратить распространение новых форм и видов табачных изделий, в том числе которые потребляются путем нагревания табака". Минздрав предлагает адвалорную и специфическую ставку акциза до среднего уровня среди стран Евросоюза, ввести требования к цвету и размеру сигаретной пачки, а также ввести меры, предотвращающие продажу нелегальных табачных изделий.Ранее сообщалось, что Минздрав совместно с экспертами прорабатывает вопрос введения "обезличенных" пачек сигарет и хочет сократить число разрешенных мест для курения. Новые меры разрабатываются в рамках антитабачного законодательства.