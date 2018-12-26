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26 декабря 2018, 16:32



Детские сады Кайеркана в этом году украсили сказочные светящиеся ледяные фигуры, которые специально для малышей сделали подрядчики, построившие снежный городок.

"Наш Кайеркан небольшой, но и у нас в этом году на площадках всех детских садов сотворили зимнее чудо, и первым это чудо появилось на участке детского сада № 36 "Полянка". Волшебная красота, сказочная работа, а сколько удовольствия она доставила детям, да и взрослым! Жаль, что ледяные скульптуры так недолговечны, но как здорово, что можно запечатлеть труд скульпторов на фотографиях, оставив приятные воспоминания о чудесной зимней сказке", - говорят родители детского сада, выражая и свои эмоции, и впечатления детей. Сказочные персонажи, радующие кайерканцев, были созданы командой известного в Норильске скульптора Николая Сычева, директора компании "Город мастеров". В планах скульпторов были еще мастер-классы по работе со льдом для всех желающих, однако погода не позволила продвинуться дальше теоретического этапа. Возможно, в следующем году она будет благосклоннее, и горожане смогут научиться из ледяного куба создавать настоящие шедевры.

Просмотров:148 Это была инициатива Андрея Муруева, подрядчика, выигравшего в этом году конкурс на строительство кайерканского снежного городка, - захотелось порадовать малышей, и у него это получилось:"Наш Кайеркан небольшой, но и у нас в этом году на площадках всех детских садов сотворили зимнее чудо, и первым это чудо появилось на участке детского сада № 36 "Полянка". Волшебная красота, сказочная работа, а сколько удовольствия она доставила детям, да и взрослым! Жаль, что ледяные скульптуры так недолговечны, но как здорово, что можно запечатлеть труд скульпторов на фотографиях, оставив приятные воспоминания о чудесной зимней сказке", - говорят родители детского сада, выражая и свои эмоции, и впечатления детей.Сказочные персонажи, радующие кайерканцев, были созданы командой известного в Норильске скульптора Николая Сычева, директора компании "Город мастеров". В планах скульпторов были еще мастер-классы по работе со льдом для всех желающих, однако погода не позволила продвинуться дальше теоретического этапа. Возможно, в следующем году она будет благосклоннее, и горожане смогут научиться из ледяного куба создавать настоящие шедевры.