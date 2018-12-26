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26 декабря 2018, 16:33

Сегодня в Норильске пройдет очередная встреча руководителей краевых государственных бюджетных учреждений здравоохранения с горожанами.


Это четвертая в этом году встреча. Традиционно в ней примут участие руководители краевых государственных бюджетных учреждений здравоохранения: «Норильская межрайонная поликлиника № 1» (Центральный район), «Норильская городская поликлиника № 2» (район Талнах), «Норильская городская поликлиника № 3» (район Кайеркан), «Норильская межрайонная детская больница» (Центральный район), «Норильская городская стоматологическая поликлиника» (Центральный район), а также руководитель территориального отдела в городе Норильске министерства здравоохранения Красноярского края. Как и прежде, встреча пройдет в формате "вопрос-ответ" по вопросам доступности и качества оказания медицинской помощи, текущей деятельности учреждений.
Начало в 17 часов в библиотеке на Ленинском проспекте, 20а.

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    Список новостей

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15:33   Минздрав знает, как снизить количество курильщиков. 15:25   Дорожные полицейские разыскивают водителей, скрывшихся с мест ДТП.
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12:15   В Норильске ищут нового перевозчика, который будет выполнять пассажирские перевозки по маршруту 26К. 12:04   По программе капитального ремонта в 163 многоквартирных домах Красноярского края отремонтировали системы водо-, теплоснабжения и водоотведения.
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11:52   Мутко ушел с поста председателя оргкомитета Универсиады-2019. 11:21   «Норникель» будет поддерживать коренные малочисленные народы. Соответствующее соглашение компания подписала с ФАДН.
11:12   В составе правления «Норникеля» произошли изменения. 10:41   Сегодня ночью над Норильском пролетел Санта-Клаус. Передвижение новогоднего волшебника отследили американские военные.
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 24 декабря 2018 
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17:04   Центр милосердия Норильска проводит очередную акцию «Дари радость на Рождество». В этом году к ней присоединились ... 17:01   Дед Мороз и Снегурочка побывали в гостях у ребятишек, которые находятся на лечении в стационарных отделениях норильских больниц.
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 21 декабря 2018 
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17:22   Подводя итоги этого года, в Агентстве развития Норильска обсуди планы на 2019 год: открытие туристских информационных ... 16:59   «Артистёнка» не узнать. Скоро в помещение на Набережной Урванцева, 29, переедет одно из отделений Норильской детской школы искусств.
16:49   Низкие температуры продержатся в Норильске еще два дня. К середине воскресенья начнется потепление и задует ветер. 16:25   Завтра в Концертном зале Норильской детской школы искусств состоится театрализованное новогоднее представление «Новогодний серпантин. На золотом крыльце сидели».
16:25   Музей Норильска готовит для горожан к Новому году обширную празднично-развлекательную программу. 16:24   В КДЦ «Юбилейный» в новогодние праздники пройдет восемь сказочных представлений для детей.
16:24   В Городском центре культуры 28 декабря стартует череда новогодних представлений, которые смогут посмотреть более 10 тысяч норильчан. 14:13   Почтовые отделения Норильска будут работать 23 и 30 декабря.
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 20 декабря 2018 
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