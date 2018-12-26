Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

26 декабря 2018, 16:33



Сегодня в Норильске пройдет очередная встреча руководителей краевых государственных бюджетных учреждений здравоохранения с горожанами.

Начало в 17 часов в библиотеке на Ленинском проспекте, 20а.

Просмотров:150 Это четвертая в этом году встреча. Традиционно в ней примут участие руководители краевых государственных бюджетных учреждений здравоохранения: «Норильская межрайонная поликлиника № 1» (Центральный район), «Норильская городская поликлиника № 2» (район Талнах), «Норильская городская поликлиника № 3» (район Кайеркан), «Норильская межрайонная детская больница» (Центральный район), «Норильская городская стоматологическая поликлиника» (Центральный район), а также руководитель территориального отдела в городе Норильске министерства здравоохранения Красноярского края. Как и прежде, встреча пройдет в формате "вопрос-ответ" по вопросам доступности и качества оказания медицинской помощи, текущей деятельности учреждений.Начало в 17 часов в библиотеке на Ленинском проспекте, 20а.