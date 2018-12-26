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26 декабря 2018, 16:54



«Почта России» корректирует график работы на предстоящие праздничные дни.

29 декабря почтовые отделения будут работать по графику понедельника с сокращением времени работы на один час. 30 декабря – по установленному графику работы, а 31 декабря - по графику субботы. 1, 2 и 7 января 2019 года – выходные дни для всех отделений почтовой связи. 3, 4, 5, 6 и 8 января 2019 года почтовые отделения будут работать в обычном режиме. Доставка пенсий и пособий в праздничные дни осуществляется по согласованию с региональными отделениями Пенсионного фонда РФ с учетом особенностей организации их доставки в конкретном регионе, сообщает пресс-служба «Почты России». Пользователи мобильного приложения «Почты России» могут оперативно уточнить график работы или найти на карте ближайшее открытое почтовое отделение. Мобильное приложение «Почты России» доступно для мобильных устройств на базе платформ iOS, Android, Windows Phone.

Просмотров:144 В период новогодних праздников график работы отделений «Почты России» в Красноярском крае изменится.29 декабря почтовые отделения будут работать по графику понедельника с сокращением времени работы на один час.30 декабря – по установленному графику работы, а 31 декабря - по графику субботы.1, 2 и 7 января 2019 года – выходные дни для всех отделений почтовой связи.3, 4, 5, 6 и 8 января 2019 года почтовые отделения будут работать в обычном режиме.Доставка пенсий и пособий в праздничные дни осуществляется по согласованию с региональными отделениями Пенсионного фонда РФ с учетом особенностей организации их доставки в конкретном регионе, сообщает пресс-служба «Почты России».Пользователи мобильного приложения «Почты России» могут оперативно уточнить график работы или найти на карте ближайшее открытое почтовое отделение. Мобильное приложение «Почты России» доступно для мобильных устройств на базе платформ iOS, Android, Windows Phone.