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26 декабря 2018, 16:58



В Норильске в тестовом режиме начало работу новое телефонное приложение Вustime, которое позволит отслеживать городские автобусы.

«Функционал практически такой же, как и у Сitybus. Есть даже новшества, которых ранее не было в старом приложении. Например, смартфон вам может заранее объявить, что ваш автобус подъезжает к остановке, – говорит Андрей Остапов. - В приложении даже видно номер автобуса. Приложение Вustime уже доступно в App Store и в Google Play. Приложение уже готово к загрузке. Единственное, что сейчас оно работает в тестовом режиме, и мы общими усилиями можем сделать его максимально удобным. Работа в тестовом режиме будет продолжаться в течение следующего полугодия. Все это время мы будем собирать отклики горожан о работе приложения, на основании которых будем вносить корректировки и исправления. 10 января 2019 года мы презентуем обновленный сайт НПОПАТ и в рамках сайта запустим ветку обсуждения, связанную с новым приложением, где можно будет оставлять комментарии, пожелания, замечания».

Просмотров:196 Новое приложение – совместный проект МУП «НПОПАТ» и Норильского центра коммуникаций. Андрей Остапов, начальник отдела информационных технологий НПОПАТ, рассказал, что в апреле 2018 года их давний партнер компания «КрасСофт», объявила о том, что заканчивает поддержку такого продукта, как Сitybus. Официальное уведомление НПОПАТ получил только в сентябре, и для того, чтобы не оставить население без информационного источника, началась работа по разработке и подбору альтернативы действовавшей ранее системы Сitybus. Такую систему нашли. Она называется Вustime, что в переводе с английского означает «время автобуса».«Функционал практически такой же, как и у Сitybus. Есть даже новшества, которых ранее не было в старом приложении. Например, смартфон вам может заранее объявить, что ваш автобус подъезжает к остановке, – говорит Андрей Остапов. - В приложении даже видно номер автобуса. Приложение Вustime уже доступно в App Store и в Google Play. Приложение уже готово к загрузке. Единственное, что сейчас оно работает в тестовом режиме, и мы общими усилиями можем сделать его максимально удобным. Работа в тестовом режиме будет продолжаться в течение следующего полугодия. Все это время мы будем собирать отклики горожан о работе приложения, на основании которых будем вносить корректировки и исправления. 10 января 2019 года мы презентуем обновленный сайт НПОПАТ и в рамках сайта запустим ветку обсуждения, связанную с новым приложением, где можно будет оставлять комментарии, пожелания, замечания».