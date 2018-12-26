Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

26 декабря 2018, 17:01



Вопреки разосланнному от МЧС сообщению норильские синоптики не ожидают завтра очень сильного ветра с порывами до 25 метров.

Однако норильские синоптики такую силу порывов ветра не подтверждают. По их словам, в городе действительно ожидается метель, но порывы будут слабее – 17-22 метра. Ожидаемая температура воздуха -23…-28 С. В пятницу усиления ветра не ожидается, однако сейчас прогнозировать его скорость рано, говорят они: слишком нестабильная погода из-за постоянной борьбы циклона с антициклоном над территорией.

Просмотров:147 Сегодня абоненты «Билайна» получили смс-сообщение от МЧС, в котором, по данным СУГМС, 27 декабря на юге Таймырского МР ожидается очень сильный южный ветер, порывы 15-20 м/с, местами до 25м/с, метель.Однако норильские синоптики такую силу порывов ветра не подтверждают. По их словам, в городе действительно ожидается метель, но порывы будут слабее – 17-22 метра. Ожидаемая температура воздуха -23…-28 С.В пятницу усиления ветра не ожидается, однако сейчас прогнозировать его скорость рано, говорят они: слишком нестабильная погода из-за постоянной борьбы циклона с антициклоном над территорией.