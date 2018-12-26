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26 декабря 2018, 17:21



В Норильске на перекрестке улиц Талнахская - Орджоникидзе трехфазная схема движения изменится.

На перекрестке улиц Талнахская - Орджоникидзе изменятся фазы регулирования на светофоре. Движение по улице Талнахской разделится на две фазы, при этом левой стрелки на светофоре больше не будет. То есть сначала транспорт будет проезжать во всех направлениях, например, с четной стороны улицы Талнахской, а затем точно так же с нечетной стороны. И третья фаза - это когда автомобили едут с улицы Орджоникидзе, а для машин, стоящих на Талнахской, горит запрещающий сигнал светофора. Как пояснил Евгений Болгов, начальник отдела сохранности автомобильных дорог и безопасности дорожного движения «Норильскавтодора», это сделано для того, чтобы увеличить пропускную способность перекрестка. Сейчас устанавливаются дополнительные дорожные знаки, информирующие водителей о движении по полосам. Для пешеходов все остается без изменений. Они переходят дорогу на свой зеленый сигнал, водители при повороте налево или направо должны пропустить пешеходов.

Просмотров:150 На перекрестке улиц Талнахская - Орджоникидзе изменятся фазы регулирования на светофоре. Движение по улице Талнахской разделится на две фазы, при этом левой стрелки на светофоре больше не будет.То есть сначала транспорт будет проезжать во всех направлениях, например, с четной стороны улицы Талнахской, а затем точно так же с нечетной стороны. И третья фаза - это когда автомобили едут с улицы Орджоникидзе, а для машин, стоящих на Талнахской, горит запрещающий сигнал светофора.Как пояснил Евгений Болгов, начальник отдела сохранности автомобильных дорог и безопасности дорожного движения «Норильскавтодора», это сделано для того, чтобы увеличить пропускную способность перекрестка. Сейчас устанавливаются дополнительные дорожные знаки, информирующие водителей о движении по полосам.Для пешеходов все остается без изменений. Они переходят дорогу на свой зеленый сигнал, водители при повороте налево или направо должны пропустить пешеходов.