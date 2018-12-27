|
|
Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
Пользователям
Реклама на сайте
Новости:
16:26 Мечты сбываются. В рамках акции «Дари радость на Рождество» в дудинский детский дом добровольцы из Норильска отвезли 59 подарков.
14:31 «Хорошая история. Норильск». Фотовыставка частных историй норильчан пройдет завтра в арт-резиденции.
14:11 Победителем конкурса «Воспитатели России» стала жительница Норильска.
13:03 Движение транспорта на кайерканской трассе возобновлено.
12:44 Дирекцию «Енисейской Сибири» возглавил Сергей Ладыженко.
12:34 В новогодние каникулы все медицинские учреждения Норильска будут работать по отдельному графику.
11:58 Юные норильчане могут принять участие в художественно-литературном конкурсе «Звезда Арктики – Умка».
11:29 В Норильске закрыли дорогу, связывающую Центральный район с Кайерканом и аэропортом.
11:06 Вопросом повышения прочности свайных фундаментов зданий и сооружений Норильска займутся красноярские ученые. На решение актуальных проблем различных отраслей производства они получили около 29 млн рублей.
10:39 Сегодня профессиональный праздник отмечают сотрудники МЧС. А в Норильске в школе № 31 прошла торжественная церемония посвящения в будущие спасатели.
[все новости]
663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций] Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ24-00965 от 25.01.2016 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор сайта Алла Шуняева. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх