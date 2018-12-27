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27 декабря 2018, 10:38



Украинцы хотят снять документальный фильм о восстании политзаключенных в Норильске.

Документальный кинопроект «В-777. Победа над смертью» стал победителем десятого конкурсного отбора Госкино. Главным героем фильма станет выходец из Западной Украины Евгений Грицяка, который был руководителем восстания в норильских лагерях в 1953 году. Согласно существующей информации, в восстании участвовало около 30 тысяч человек. В выступлениях принимали участие практически все категории заключенных. В мятежных лагерях создавались органы самоуправления часто по принципу представительства разных национальных групп заключенных. Евген Грицяк был руководителем в 4-м лаготделении. Комитеты восставших в других отделениях возглавили: в 1-м - П. А. Френкель, М. А. Измайлов (начальник штаба), в 3-м (каторжанском) лаготделении — Борис Шамаев, в 5-м — П. М. Фильнев, 6-м (женском) — А. М. Зеленская. Во втором лаготделении забастовка была очень короткой, избрали забастовочный комитет, но ночью зону разделила охрана, комитет арестовали, и забастовка прекратилась. Имена членов комитета во 2-м лаготделении остались пока неизвестны. «Это не будет история о герое, который без страха и сомнений жертвует собой во имя других. Это фильм о ряде сомнений, страхов, компромиссов, предательств, союзов и распрей, о бесконечном отчаянии и огромной надежде одного человека, одного народа, одной страны», - отметила автор сценария Елена Моренцова-Шулык. Режиссер ленты - Игорь Висневский, продюсером стал Сергей Баранов. Релиз фильма на Украине запланирован на осень 2019 года.

Просмотров:249 Государственное агентство Украины по вопросам кино выделило более 2 миллионов гривен на финансирование документального фильма «В-777. Победа над смертью» о восстании политзаключенных в Норильске, сообщает iPress.ua.Документальный кинопроект «В-777. Победа над смертью» стал победителем десятого конкурсного отбора Госкино. Главным героем фильма станет выходец из Западной Украины Евгений Грицяка, который был руководителем восстания в норильских лагерях в 1953 году.Согласно существующей информации, в восстании участвовало около 30 тысяч человек. В выступлениях принимали участие практически все категории заключенных. В мятежных лагерях создавались органы самоуправления часто по принципу представительства разных национальных групп заключенных.Евген Грицяк был руководителем в 4-м лаготделении. Комитеты восставших в других отделениях возглавили: в 1-м - П. А. Френкель, М. А. Измайлов (начальник штаба), в 3-м (каторжанском) лаготделении — Борис Шамаев, в 5-м — П. М. Фильнев, 6-м (женском) — А. М. Зеленская. Во втором лаготделении забастовка была очень короткой, избрали забастовочный комитет, но ночью зону разделила охрана, комитет арестовали, и забастовка прекратилась. Имена членов комитета во 2-м лаготделении остались пока неизвестны.Режиссер ленты - Игорь Висневский, продюсером стал Сергей Баранов. Релиз фильма на Украине запланирован на осень 2019 года.