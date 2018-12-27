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27 декабря 2018, 10:39



Сегодня профессиональный праздник отмечают сотрудники МЧС. А в Норильске в школе № 31 прошла торжественная церемония посвящения в будущие спасатели.

Он поздравил ребят со знаменательным событием в их жизни, пожелал успехов в учебе и выразил уверенность в том, что после школы выпускники продолжат обучение по профилю и пополнят ряды российских спасателей. Как рассказала «Заполярной правде» замдиректора по воспитательной работе Юлия Осипова, профильное направление МЧС в 31-й школе работает уже второй год. В прошлом учебном году около 20 десятиклассников набрали в первый специализированный профессионально ориентированный класс «МЧС-резерв». В этом году они заканчивают школу, и практически все выпускники намерены посвятить себя этой профессии. Многие уже даже определились с профильными вузами, узнают, где какой проходной балл и готовятся к поступлению. В учебную программу юных спасателей включены такие дисциплины, как основы туризма, оказание первой медицинской и психологической помощи. Кроме преподавателей школы занятия проводят сотрудники МЧС. А с наступлением весны ребята будут ходить в походы и отрабатывать полученные знания на практике. Кстати, форму для нынешних десятиклассников из профильного класса усовершенствовали. На ней появилась эмблема МЧС. На занятия ребята ходят в повседневной форме, а на праздники – в парадной. На празднике же посвящения юные спасатели проявили и творческие таланты. Они сами танцевали, пели и играли на музыкальных инструментах.

Просмотров:212 Два десятка мальчишек и девчонок приняли присягу и дали клятву быть верными кодексу спасателей. Присягу принимал начальник пожарно-спасательной службы по охране Норильска Максим Козинцев.Он поздравил ребят со знаменательным событием в их жизни, пожелал успехов в учебе и выразил уверенность в том, что после школы выпускники продолжат обучение по профилю и пополнят ряды российских спасателей.Как рассказала «Заполярной правде» замдиректора по воспитательной работе Юлия Осипова, профильное направление МЧС в 31-й школе работает уже второй год. В прошлом учебном году около 20 десятиклассников набрали в первый специализированный профессионально ориентированный класс «МЧС-резерв». В этом году они заканчивают школу, и практически все выпускники намерены посвятить себя этой профессии. Многие уже даже определились с профильными вузами, узнают, где какой проходной балл и готовятся к поступлению.В учебную программу юных спасателей включены такие дисциплины, как основы туризма, оказание первой медицинской и психологической помощи. Кроме преподавателей школы занятия проводят сотрудники МЧС. А с наступлением весны ребята будут ходить в походы и отрабатывать полученные знания на практике.Кстати, форму для нынешних десятиклассников из профильного класса усовершенствовали. На ней появилась эмблема МЧС. На занятия ребята ходят в повседневной форме, а на праздники – в парадной.На празднике же посвящения юные спасатели проявили и творческие таланты. Они сами танцевали, пели и играли на музыкальных инструментах.