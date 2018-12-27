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27 декабря 2018, 11:06



Вопросом повышения прочности свайных фундаментов зданий и сооружений Норильска займутся красноярские ученые. На решение актуальных проблем различных отраслей производства они получили около 29 млн рублей.

Финансирование проектов со стороны РФФИ и предприятий осуществляется в равных долях. Общий бюджет конкурса составил около 29 млн рублей, а на реализацию одного проекта будет направлено до четырех млн рублей в год. Проекты победителей ориентированы на реальные запросы Центрального конструкторского бюро «Геофиофизика», сельскохозяйственного предприятия «Дары Малиновки», научно-производственного центра магнитной гидродинамики, опытно-промышленного хозяйства «Солянское» и научно-производственной фирмы «Иридий», говорится в сообщении. Результаты научных исследований позволят применять новые алюминиевые сплавы в ракетно-космической промышленности для производства более прочных проводников, обеспечить максимальную безопасность труда шахтеров, получить новые виды растительного белка, перейти на экологически чистое агрохозяйство, а также повысить прочность свайных фундаментов зданий и сооружений в условиях Крайнего Севера. «Красноярский край является крупнейшим промышленным центром в России, для успешного развития которого, несомненно, требуется объединение усилий научно-образовательных и промышленных организаций. Привлечь к проведению конкурса и финансированию проектов высокотехнологичные предприятия — это возможность направить знания и компетенции ученых на решение практических задач, стоящих перед производством нашего региона, сформировать научно-технический кадровый потенциал и исключить риски, связанные с внедрением научных результатов», — отметила исполнительный директор Красноярского краевого фонда науки Ирина Пантелеева.

Просмотров:190 Восемь научных коллективов Красноярского края получили около 29 млн рублей на решение актуальных проблем отраслей производства. Гранты были выделены по итогам нового трехстороннего конкурса Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) Красноярского краевого фонда науки и высокотехнологичных предприятий, сообщается на официальном портале Красноярского края.Финансирование проектов со стороны РФФИ и предприятий осуществляется в равных долях. Общий бюджет конкурса составил около 29 млн рублей, а на реализацию одного проекта будет направлено до четырех млн рублей в год.Проекты победителей ориентированы на реальные запросы Центрального конструкторского бюро «Геофиофизика», сельскохозяйственного предприятия «Дары Малиновки», научно-производственного центра магнитной гидродинамики, опытно-промышленного хозяйства «Солянское» и научно-производственной фирмы «Иридий», говорится в сообщении.Результаты научных исследований позволят применять новые алюминиевые сплавы в ракетно-космической промышленности для производства более прочных проводников, обеспечить максимальную безопасность труда шахтеров, получить новые виды растительного белка, перейти на экологически чистое агрохозяйство, а также повысить прочность свайных фундаментов зданий и сооружений в условиях Крайнего Севера.