Фото новости:

Открытие городской Ёлки

Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
27 декабря 2018, 11:06

Вопросом повышения прочности свайных фундаментов зданий и сооружений Норильска займутся красноярские ученые. На решение актуальных проблем различных отраслей производства они получили около 29 млн рублей.


Восемь научных коллективов Красноярского края получили около 29 млн рублей на решение актуальных проблем отраслей производства. Гранты были выделены по итогам нового трехстороннего конкурса Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) Красноярского краевого фонда науки и высокотехнологичных предприятий, сообщается на официальном портале Красноярского края.
Финансирование проектов со стороны РФФИ и предприятий осуществляется в равных долях. Общий бюджет конкурса составил около 29 млн рублей, а на реализацию одного проекта будет направлено до четырех млн рублей в год.
Проекты победителей ориентированы на реальные запросы Центрального конструкторского бюро «Геофиофизика», сельскохозяйственного предприятия «Дары Малиновки», научно-производственного центра магнитной гидродинамики, опытно-промышленного хозяйства «Солянское» и научно-производственной фирмы «Иридий», говорится в сообщении.
Результаты научных исследований позволят применять новые алюминиевые сплавы в ракетно-космической промышленности для производства более прочных проводников, обеспечить максимальную безопасность труда шахтеров, получить новые виды растительного белка, перейти на экологически чистое агрохозяйство, а также повысить прочность свайных фундаментов зданий и сооружений в условиях Крайнего Севера.
«Красноярский край является крупнейшим промышленным центром в России, для успешного развития которого, несомненно, требуется объединение усилий научно-образовательных и промышленных организаций. Привлечь к проведению конкурса и финансированию проектов высокотехнологичные предприятия — это возможность направить знания и компетенции ученых на решение практических задач, стоящих перед производством нашего региона, сформировать научно-технический кадровый потенциал и исключить риски, связанные с внедрением научных результатов», — отметила исполнительный директор Красноярского краевого фонда науки Ирина Пантелеева.

Просмотров:190
Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.

    Список новостей

 27 декабря 2018 
16:26   Мечты сбываются. В рамках акции «Дари радость на Рождество» в дудинский детский дом добровольцы из Норильска отвезли 59 подарков. 14:31   «Хорошая история. Норильск». Фотовыставка частных историй норильчан пройдет завтра в арт-резиденции.
14:11   Победителем конкурса «Воспитатели России» стала жительница Норильска. 13:03   Движение транспорта на кайерканской трассе возобновлено.
12:44   Дирекцию «Енисейской Сибири» возглавил Сергей Ладыженко. 12:34   В новогодние каникулы все медицинские учреждения Норильска будут работать по отдельному графику.
11:58   Юные норильчане могут принять участие в художественно-литературном конкурсе «Звезда Арктики – Умка». 11:29   В Норильске закрыли дорогу, связывающую Центральный район с Кайерканом и аэропортом.
11:06   Вопросом повышения прочности свайных фундаментов зданий и сооружений Норильска займутся красноярские ученые. На решение актуальных проблем ... 10:39   Сегодня профессиональный праздник отмечают сотрудники МЧС. А в Норильске в школе № 31 прошла торжественная церемония посвящения в будущие спасатели.
10:38   Украинцы хотят снять документальный фильм о восстании политзаключенных в Норильске.

 26 декабря 2018 
17:21   В Норильске на перекрестке улиц Талнахская - Орджоникидзе трехфазная схема движения изменится. 17:01   Вопреки разосланнному от МЧС сообщению норильские синоптики не ожидают завтра очень сильного ветра с порывами до 25 метров.
16:58   В Норильске в тестовом режиме начало работу новое телефонное приложение Вustime, которое позволит отслеживать городские автобусы. 16:54   «Почта России» корректирует график работы на предстоящие праздничные дни.
16:33   Сегодня в Норильске пройдет очередная встреча руководителей краевых государственных бюджетных учреждений здравоохранения с горожанами. 16:32   Детские сады Кайеркана в этом году украсили сказочные светящиеся ледяные фигуры, которые специально для малышей сделали подрядчики, построившие снежный городок.
15:33   Минздрав знает, как снизить количество курильщиков. 15:25   Дорожные полицейские разыскивают водителей, скрывшихся с мест ДТП.
13:40   Воспитанников норильской школы-интерната навестил полицейский Дед Мороз. 12:52   Количество рабочих, выходных и праздничных дней по сравнению с 2018 годом в 2019-м не изменится.
12:15   В Норильске ищут нового перевозчика, который будет выполнять пассажирские перевозки по маршруту 26К. 12:04   По программе капитального ремонта в 163 многоквартирных домах Красноярского края отремонтировали системы водо-, теплоснабжения и водоотведения.
11:04   «Норникель» объявил победителей конкурса социальных проектов 2018 года. 10:40   Старейшая краевая газета уйдет с молотка? Губернатор прокомментировал распродажу подшивок «Красноярского рабочего».
10:38   В новом перинатальном центре Норильска родились уже более четырехсот малышей.

 25 декабря 2018 
16:47   Безопасность Норильска в преддверии праздников организована на самом высоком уровне. 15:37   Подведены промежуточные итоги соревнования педагогов в рамках конкурса "Учитель года - 2019".
14:57   Все сильнейшие боксеры Норильска приняли участие в чемпионате и первенстве Норильска памяти Евгения Темина. 14:36   Норильчанин стал жертвой мошенников при покупке телевизора.
14:18   Благотворительный утренник для детей-инвалидов прошел сегодня в Норильске в «Трех вершинах». 14:12   Подытожили 2018 год. Сегодня в Красноярске состоялось итоговое в этом году заседание краевого Правительства.
11:52   Мутко ушел с поста председателя оргкомитета Универсиады-2019. 11:21   «Норникель» будет поддерживать коренные малочисленные народы. Соответствующее соглашение компания подписала с ФАДН.
11:12   В составе правления «Норникеля» произошли изменения. 10:41   Сегодня ночью над Норильском пролетел Санта-Клаус. Передвижение новогоднего волшебника отследили американские военные.
10:23   Норильская многодетная семья Мацепуро, воспитывающая 14 детей, награждена медалью ордена «Родительская слава».

 24 декабря 2018 
17:14   В Норильске определили победителей проекта «Мини-футбол - в школу. Регион «Заполярье». В марте будущего года они поедут на всероссийский финал в подмосковное Щелково. 17:06   Норильск опять остался без интернета. Связь пропала накануне около 16 часов.
17:04   Центр милосердия Норильска проводит очередную акцию «Дари радость на Рождество». В этом году к ней присоединились ... 17:01   Дед Мороз и Снегурочка побывали в гостях у ребятишек, которые находятся на лечении в стационарных отделениях норильских больниц.
14:07   День открытых дверей прошел в норильском СИЗО. 12:51   Началась последняя рабочая неделя в уходящем году. Она будет длиннее, чем обычно.
12:49   Крайний Север показал свой суровый нрав. В день открытия городской елки в Норильске погода отметилась морозом под минус 40 и северным ветерком.

 21 декабря 2018 
18:14   Авария на перекрестке. В Норильске грузовик, нарушив правила дорожного движения, столкнулся с автобусом и легковушкой. 17:37   На последнем в этом году заседании Градостроительного совета еще раз обсудили отель на Ленинском проспекте и строительство храма в Талнахе.
17:28   В Заполярном театре драмы состоится концерт «Хоронько-оркестра» 17:25   Подходит к своему финалу акция «Новогодние подарки для пожилых и одиноких», которую в Норильске организовали неравнодушные горожане.
17:22   Подводя итоги этого года, в Агентстве развития Норильска обсуди планы на 2019 год: открытие туристских информационных ... 16:59   «Артистёнка» не узнать. Скоро в помещение на Набережной Урванцева, 29, переедет одно из отделений Норильской детской школы искусств.




663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ24-00965 от 25.01.2016 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор сайта Алла Шуняева. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх