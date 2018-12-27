Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

27 декабря 2018, 11:29



В Норильске закрыли дорогу, связывающую Центральный район с Кайерканом и аэропортом.

По прогнозу погоды сегодня в городе временами небольшой снег, в горных районах метель, видимость менее 1000 м, ветер южный 9-14 м/с, в горных районах порывы 18-23 м/с, температура воздуха -20…-25°С, в горных районах -15…-20°С. Для учеников второй смены районов Талнах и Кайеркан объявлена актировка с 1-го по 11-е классы, в Центральном районе и Оганере – с 1-го по 8-е классы.

Просмотров:281 Временный запрет для движения абсолютно всех видов транспорта ввели около 11 часов. Как пояснили в ГИБДД, данное решение принято в связи с погодными условиями: на трассе сильная метель, плохая видимость. Информацию о дорожном происшествии не подтвердили.По прогнозу погоды сегодня в городе временами небольшой снег, в горных районах метель, видимость менее 1000 м, ветер южный 9-14 м/с, в горных районах порывы 18-23 м/с, температура воздуха -20…-25°С, в горных районах -15…-20°С.Для учеников второй смены районов Талнах и Кайеркан объявлена актировка с 1-го по 11-е классы, в Центральном районе и Оганере – с 1-го по 8-е классы.