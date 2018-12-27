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27 декабря 2018, 11:58



Юные норильчане могут принять участие в художественно-литературном конкурсе «Звезда Арктики – Умка».

Конкурс посвящен животным северных регионов края и символу Арктики - белому медведю, как виду, находящемуся на грани исчезновения. Среди главных задач конкурса - развитие у детей и подростков умения выражать свое отношение к природным и культурным ценностям через художественно-литературную деятельность; формирование у юных жителей Красноярья экологической культуры и активной жизненной позиции по отношению к редким и исчезающим видам животных. Участие в конкурсе могут принимать дети и подростки со всего края в возрасте от четырех до 18 лет. Оценивать работы будут в четырех возрастных группах: от четырех до семи лет (дошкольники), от восьми до 11 лет (начальная школа), 12 - 14 лет (средняя школа), 15 - 18 лет (старшеклассники). Конкурс стартовал 10 декабря и продлится до 31 января. Работы необходимо отправить по электронной почте cherry_roev@mail.ru или roev_ruchey@mail.ru до 11 января 2019 года. В теме письма необходимо указать: «На конкурс «Звезда Арктики – Умка». Ребятам предлагается пять номинаций, в которых они могут проявить свои таланты: рассказ, сказка, стихотворение, эссе и очерк. Подробно о требованиях к работе по каждому направлению можно узнать в Положении о конкурсе на сайте парка «Роев ручей». Самые маленькие участники своих животных могут нарисовать, а подписи помогут составить взрослые (родители и воспитатели). Итоги конкурса подведут 31 января 2019 года. Лучшие работы будут опубликованы на сайте парка «Роев ручей», ФГБУ «Заповедники Таймыра» и в группе «ВКонтакте». Победители конкурса, занявшие первые, вторые и третьи места в каждой из номинаций, получат дипломы.

Просмотров:167 Конкурс проводится по инициативе парка «Роев ручей» и Заповедников Таймыра при поддержке управления образования города Красноярска. Это уже второй подобный конкурс, но если в первом участие могли принимать только дети столицы края, то в нынешнем - юные жители всего региона.Конкурс посвящен животным северных регионов края и символу Арктики - белому медведю, как виду, находящемуся на грани исчезновения.Среди главных задач конкурса - развитие у детей и подростков умения выражать свое отношение к природным и культурным ценностям через художественно-литературную деятельность; формирование у юных жителей Красноярья экологической культуры и активной жизненной позиции по отношению к редким и исчезающим видам животных.Участие в конкурсе могут принимать дети и подростки со всего края в возрасте от четырех до 18 лет. Оценивать работы будут в четырех возрастных группах: от четырех до семи лет (дошкольники), от восьми до 11 лет (начальная школа), 12 - 14 лет (средняя школа), 15 - 18 лет (старшеклассники).Конкурс стартовал 10 декабря и продлится до 31 января. Работы необходимо отправить по электронной почте cherry_roev@mail.ru или roev_ruchey@mail.ru до 11 января 2019 года. В теме письма необходимо указать: «На конкурс «Звезда Арктики – Умка».Ребятам предлагается пять номинаций, в которых они могут проявить свои таланты: рассказ, сказка, стихотворение, эссе и очерк. Подробно о требованиях к работе по каждому направлению можно узнать в Положении о конкурсе на сайте парка «Роев ручей».Самые маленькие участники своих животных могут нарисовать, а подписи помогут составить взрослые (родители и воспитатели).Итоги конкурса подведут 31 января 2019 года. Лучшие работы будут опубликованы на сайте парка «Роев ручей», ФГБУ «Заповедники Таймыра» и в группе «ВКонтакте».Победители конкурса, занявшие первые, вторые и третьи места в каждой из номинаций, получат дипломы.