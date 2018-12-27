Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

27 декабря 2018, 12:34



В новогодние каникулы все медицинские учреждения Норильска будут работать по отдельному графику.

Кроме того, будет осуществляться прием пациентов в доврачебных, процедурных, перевязочных и рентген-кабинетах. Организована работа справочной службы, патронаж и обслуживание вызовов на дому, включая активные посещения больных по информации, переданной учреждениями и подразделениями скорой медицинской помощи.

Просмотров:191 31 декабря, 3, 5, 8 января с 08.00 до 14.00 во всех медицинских учреждениях города будет проходить амбулаторный прием врачами: участковыми терапевтами и педиатрами, хирургами, акушерами-гинекологами, детскими и взрослыми стоматологами.Кроме того, будет осуществляться прием пациентов в доврачебных, процедурных, перевязочных и рентген-кабинетах. Организована работа справочной службы, патронаж и обслуживание вызовов на дому, включая активные посещения больных по информации, переданной учреждениями и подразделениями скорой медицинской помощи.