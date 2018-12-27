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Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
27 декабря 2018, 12:34

В новогодние каникулы все медицинские учреждения Норильска будут работать по отдельному графику.


31 декабря, 3, 5, 8 января с 08.00 до 14.00 во всех медицинских учреждениях города будет проходить амбулаторный прием врачами: участковыми терапевтами и педиатрами, хирургами, акушерами-гинекологами, детскими и взрослыми стоматологами.
Кроме того, будет осуществляться прием пациентов в доврачебных, процедурных, перевязочных и рентген-кабинетах. Организована работа справочной службы, патронаж и обслуживание вызовов на дому, включая активные посещения больных по информации, переданной учреждениями и подразделениями скорой медицинской помощи.

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    Список новостей

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12:44   Дирекцию «Енисейской Сибири» возглавил Сергей Ладыженко. 12:34   В новогодние каникулы все медицинские учреждения Норильска будут работать по отдельному графику.
11:58   Юные норильчане могут принять участие в художественно-литературном конкурсе «Звезда Арктики – Умка». 11:29   В Норильске закрыли дорогу, связывающую Центральный район с Кайерканом и аэропортом.
11:06   Вопросом повышения прочности свайных фундаментов зданий и сооружений Норильска займутся красноярские ученые. На решение актуальных проблем ... 10:39   Сегодня профессиональный праздник отмечают сотрудники МЧС. А в Норильске в школе № 31 прошла торжественная церемония посвящения в будущие спасатели.
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 26 декабря 2018 
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16:33   Сегодня в Норильске пройдет очередная встреча руководителей краевых государственных бюджетных учреждений здравоохранения с горожанами. 16:32   Детские сады Кайеркана в этом году украсили сказочные светящиеся ледяные фигуры, которые специально для малышей сделали подрядчики, построившие снежный городок.
15:33   Минздрав знает, как снизить количество курильщиков. 15:25   Дорожные полицейские разыскивают водителей, скрывшихся с мест ДТП.
13:40   Воспитанников норильской школы-интерната навестил полицейский Дед Мороз. 12:52   Количество рабочих, выходных и праздничных дней по сравнению с 2018 годом в 2019-м не изменится.
12:15   В Норильске ищут нового перевозчика, который будет выполнять пассажирские перевозки по маршруту 26К. 12:04   По программе капитального ремонта в 163 многоквартирных домах Красноярского края отремонтировали системы водо-, теплоснабжения и водоотведения.
11:04   «Норникель» объявил победителей конкурса социальных проектов 2018 года. 10:40   Старейшая краевая газета уйдет с молотка? Губернатор прокомментировал распродажу подшивок «Красноярского рабочего».
10:38   В новом перинатальном центре Норильска родились уже более четырехсот малышей.

 25 декабря 2018 
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14:57   Все сильнейшие боксеры Норильска приняли участие в чемпионате и первенстве Норильска памяти Евгения Темина. 14:36   Норильчанин стал жертвой мошенников при покупке телевизора.
14:18   Благотворительный утренник для детей-инвалидов прошел сегодня в Норильске в «Трех вершинах». 14:12   Подытожили 2018 год. Сегодня в Красноярске состоялось итоговое в этом году заседание краевого Правительства.
11:52   Мутко ушел с поста председателя оргкомитета Универсиады-2019. 11:21   «Норникель» будет поддерживать коренные малочисленные народы. Соответствующее соглашение компания подписала с ФАДН.
11:12   В составе правления «Норникеля» произошли изменения. 10:41   Сегодня ночью над Норильском пролетел Санта-Клаус. Передвижение новогоднего волшебника отследили американские военные.
10:23   Норильская многодетная семья Мацепуро, воспитывающая 14 детей, награждена медалью ордена «Родительская слава».

 24 декабря 2018 
17:14   В Норильске определили победителей проекта «Мини-футбол - в школу. Регион «Заполярье». В марте будущего года они поедут на всероссийский финал в подмосковное Щелково. 17:06   Норильск опять остался без интернета. Связь пропала накануне около 16 часов.
17:04   Центр милосердия Норильска проводит очередную акцию «Дари радость на Рождество». В этом году к ней присоединились ... 17:01   Дед Мороз и Снегурочка побывали в гостях у ребятишек, которые находятся на лечении в стационарных отделениях норильских больниц.
14:07   День открытых дверей прошел в норильском СИЗО. 12:51   Началась последняя рабочая неделя в уходящем году. Она будет длиннее, чем обычно.
12:49   Крайний Север показал свой суровый нрав. В день открытия городской елки в Норильске погода отметилась морозом под минус 40 и северным ветерком.

 21 декабря 2018 
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17:28   В Заполярном театре драмы состоится концерт «Хоронько-оркестра» 17:25   Подходит к своему финалу акция «Новогодние подарки для пожилых и одиноких», которую в Норильске организовали неравнодушные горожане.
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