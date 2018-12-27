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27 декабря 2018, 12:44



Дирекцию «Енисейской Сибири» возглавил Сергей Ладыженко.

Руководителем дирекции «Енисейской Сибири» назначен замруководителя администрации губернатора Красноярского края Сергей Ладыженко. О кадровом решении объявил губернатор региона Александр Усс в ходе встречи с прессой, сообщают Sibnovosti.ru. «В конце ноября у нас появилась дирекция «Енисейской Сибири». Ею будет руководить известный вам Сергей Ладыженко, который ранее возглавлял у нас иное структурное подразделение во власти Красноярского края. Сейчас у нас идет формирование современной динамичной молодежной команды, на которую я смотрю как на своеобразное правительство будущего», – заявил Усс. Ладыженко начинал свою карьеру с молодежного правительства края, затем был назначен заместителем министра спорта, туризма и молодежной политики, потом – руководителем агентства молодежной политики, откуда в 2018 году перешел на пост замруководителя администрации губернатора, говорится в сообщении.

Просмотров:175 Проект «Енисейской Сибири» направлен на создание комплекса инвестпроектов в области металлургического производства, добычи полезных ископаемых, транспорта и энергетики.Руководителем дирекции «Енисейской Сибири» назначен замруководителя администрации губернатора Красноярского края Сергей Ладыженко. О кадровом решении объявил губернатор региона Александр Усс в ходе встречи с прессой, сообщают Sibnovosti.ru.Ладыженко начинал свою карьеру с молодежного правительства края, затем был назначен заместителем министра спорта, туризма и молодежной политики, потом – руководителем агентства молодежной политики, откуда в 2018 году перешел на пост замруководителя администрации губернатора, говорится в сообщении.