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27 декабря 2018, 13:03



Движение транспорта на кайерканской трассе возобновлено.

Дорога Норильск-Кайеркан-Алыкель открыта для всех видов автотранспорта. Закрыта она была примерно час по решению ГИБДД. Информацию о том, что причиной стало дорожно-транспортное происшествие в Госавтоинспекции не подтвердили.

Просмотров:212 Дорога Норильск-Кайеркан-Алыкель открыта для всех видов автотранспорта. Закрыта она была примерно час по решению ГИБДД. Информацию о том, что причиной стало дорожно-транспортное происшествие в Госавтоинспекции не подтвердили.