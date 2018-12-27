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27 декабря 2018, 14:11



Победителем конкурса «Воспитатели России» стала жительница Норильска.

Победителем от Красноярского края в номинации «Лучший профессионал образовательной организации» стала заведующая норильского детского сада № 81 «Конек-Горбунок» Татьяна Скорик. В этом году в региональных этапах конкурса, организованного при поддержке «Единой России», приняли участие более 2,5 тысячи воспитателей. В финал вышли 424 человека из 57 регионов России. По мнению Татьяны Скорик, высшим достижением в работе с детьми является практика учиться и познавать мир совместно. «Самое ценное, что мы можем дать детям, – это время. Время, в течение которого они чувствуют нашу заботу и внимание. Хотите воспитать хороших детей – покупайте в два раза меньше игрушек и дарите в два раза больше внимания. Поэтому если мы видим, что воспитанники растут в счастливых семьях, в которых благодаря нашим стараниям и стараниям самих родителей дети гармонично развиваются и им уделяется много времени, то мы уверены, что в этом есть результат и нашей работы. Поэтому научить учиться вместе дошкольников и их родителей – достижение каждого педагога», - подчеркнула Татьяна Скорик. На вопрос организаторов конкурса о том, как они представляют детские сады будущего, Татьяна Скорик написала, что детский сад будущего – это территория партнерских отношений педагогов со своими подопечными, территория, где ребятишек не ограничивают, а, наоборот, предоставляют им широкие возможности для развития, самореализации практического познания мира. Татьяна Скорик является заведующей детского сада «Конек-Горбунок» с 2006 года, а ее общий педагогический стаж составляет 28 лет. За свои профессиональные достижения Татьяна Скорик отмечена почетными грамотами и благодарностями администрации и главы Норильска. Детский сад «Конек-Горбунок» многократно становился лауреатом и победителем муниципальных, региональных и всероссийских конкурсов. Отметим, сам детский сад «Конек-Горбунок» с 2012 года является экспериментальной площадкой федерального института развития и образования г. Москвы, с того же года он включен в национальный реестр «Ведущие образовательные учреждения России». Информация о коллективе детсада внесена в энциклопедию «Золотой фонд кадров Родины». Фото от ЕР

Просмотров:228 Церемония награждения победителей шестого Всероссийского конкурса «Воспитатели России» состоялась в Москве, в ЦИК партии «Единая Россия», сообщает ИА 1-Line.Победителем от Красноярского края в номинации «Лучший профессионал образовательной организации» стала заведующая норильского детского сада № 81 «Конек-Горбунок» Татьяна Скорик. В этом году в региональных этапах конкурса, организованного при поддержке «Единой России», приняли участие более 2,5 тысячи воспитателей. В финал вышли 424 человека из 57 регионов России.По мнению Татьяны Скорик, высшим достижением в работе с детьми является практика учиться и познавать мир совместно.На вопрос организаторов конкурса о том, как они представляют детские сады будущего, Татьяна Скорик написала, что детский сад будущего – это территория партнерских отношений педагогов со своими подопечными, территория, где ребятишек не ограничивают, а, наоборот, предоставляют им широкие возможности для развития, самореализации практического познания мира.Татьяна Скорик является заведующей детского сада «Конек-Горбунок» с 2006 года, а ее общий педагогический стаж составляет 28 лет. За свои профессиональные достижения Татьяна Скорик отмечена почетными грамотами и благодарностями администрации и главы Норильска. Детский сад «Конек-Горбунок» многократно становился лауреатом и победителем муниципальных, региональных и всероссийских конкурсов.Отметим, сам детский сад «Конек-Горбунок» с 2012 года является экспериментальной площадкой федерального института развития и образования г. Москвы, с того же года он включен в национальный реестр «Ведущие образовательные учреждения России». Информация о коллективе детсада внесена в энциклопедию «Золотой фонд кадров Родины».Фото от ЕР