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27 декабря 2018, 14:31



«Хорошая история. Норильск». Фотовыставка частных историй норильчан пройдет завтра в арт-резиденции.

На выставке собраны самые интересные истории и традиции празднования Нового года в Норильске. Авторский проект складывается из частных историй норильчан. Исследуя городские и домашние архивы, Екатерина Юшкевич бережно собирала их в одну. Атмосферные черно-белые фотографии, самые теплые воспоминания, поделки из далекого и не очень детства, истории перемещения главной норильской елки в городском пространстве и много других, о которых широкая аудитория узнает на презентации. Встретит посетителей елочно-космическая инсталляция с неожиданной концепцией, собранная из семейных и архивных фотографий норильчан и зеленых молчаливых свидетельниц праздников - домашних и корпоративных елок. «Елки и теория времени имеют больше общего, чем может показаться на первый взгляд», - заинтриговала участников проекта и будущих посетителей выставки Екатерина Юшкевич. Резидент проведет единственную авторскую экскурсию и расскажет о своей попытке соотнести теорию времени с новогодними традициями. Елки на горизонте событий сегодняшних в контрасте с историями прошлого. Где отмечали самые шумные корпоративы, чей детский утренник был самым-самым, как «растут» елки в норильских семьях и другие. Возможно, случайная встреча с фотографией может спровоцировать целую череду событий и историй, стать участником которых может каждый из нас. Вход на открытие выставки свободный. Дополнения, новые устные и фотоистории приветствуются! На презентации проект не завершается. Резидент продолжит исследования частных и городских историй, встретит Новый год в Норильске. Позже арт-резиденция представит отчетную книгу проекта. Грантовая программа PolArt-резиденции реализуется МВК «Музей Норильска» при поддержке администрации города Норильска, компании «Норникель» в рамках благотворительной программы «Мир новых возможностей», а также при организационной поддержке благотворительного фонда «Территория добра».

Просмотров:178 Презентация промежуточного итога работы над проектом «Хорошая история. Норильск» художника, куратора выставочных и образовательных проектов, резидента PolArt Екатерины Юшкевич (Санкт-Петербург) состоится завтра, 28 декабря, в 18.30 в арт-резиденции (Б. Хмельницкого, 1, цоколь).На выставке собраны самые интересные истории и традиции празднования Нового года в Норильске. Авторский проект складывается из частных историй норильчан. Исследуя городские и домашние архивы, Екатерина Юшкевич бережно собирала их в одну. Атмосферные черно-белые фотографии, самые теплые воспоминания, поделки из далекого и не очень детства, истории перемещения главной норильской елки в городском пространстве и много других, о которых широкая аудитория узнает на презентации.Встретит посетителей елочно-космическая инсталляция с неожиданной концепцией, собранная из семейных и архивных фотографий норильчан и зеленых молчаливых свидетельниц праздников - домашних и корпоративных елок.Резидент проведет единственную авторскую экскурсию и расскажет о своей попытке соотнести теорию времени с новогодними традициями. Елки на горизонте событий сегодняшних в контрасте с историями прошлого. Где отмечали самые шумные корпоративы, чей детский утренник был самым-самым, как «растут» елки в норильских семьях и другие. Возможно, случайная встреча с фотографией может спровоцировать целую череду событий и историй, стать участником которых может каждый из нас.Вход на открытие выставки свободный. Дополнения, новые устные и фотоистории приветствуются! На презентации проект не завершается. Резидент продолжит исследования частных и городских историй, встретит Новый год в Норильске. Позже арт-резиденция представит отчетную книгу проекта.Грантовая программа PolArt-резиденции реализуется МВК «Музей Норильска» при поддержке администрации города Норильска, компании «Норникель» в рамках благотворительной программы «Мир новых возможностей», а также при организационной поддержке благотворительного фонда «Территория добра».