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27 декабря 2018, 16:26



Мечты сбываются. В рамках акции «Дари радость на Рождество» в дудинский детский дом добровольцы из Норильска отвезли 59 подарков.

В итоге все 59 воспитанников «Ромашки» от трех до 18 лет оказались в полном восторге. Вчера, 26 декабря, волонтеры и представители норильской епархии приехали к ним с огромными коробками, полными сюрпризов и со своим Дедом Морозом. После традиционного концерта, игр и хоровода вокруг елки подарки раздали по группам - малышам, детям среднего и старшего возрастов. По словам заместителя директора Евгении Савиловой, за последний месяц троих детей из детского дома Дудинки забрали в семьи, но при этом появилось четверо новичков, чьи мамы и папа лишились родительских прав. География усыновителей весьма разнообразна: малышей из таймырских поселков забирают в семьи новые родители из Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени, Красноярска и других городов страны. Очень рады сотрудники детского дома, когда их воспитанников забирают близкие родственники из Дудинки и ее окрестностей.

Просмотров:125 Подарки собирались в течение декабря. Этот путь объединил цепь счастливых событий и совпадений. Сначала воспитатели детского дома записали, какой ребенок о чем мечтает, потом эти желания передали норильским сестрам милосердия, которые много лет опекают «Ромашку». Далее записки с пожеланиями и именами детей были развешаны на елках в нескольких организациях, с елки их снимали взрослые люди, и тут уж кому что доставалось: кому - купить машинку на пульте, кому - модную футболку, кому - детскую косметику или куклу. Сотрудники «Заполярной правды» и перинатального центра наиболее активно откликнулись на призыв поучаствовать в добром деле. Организаторы акции выражают признательность также и тем дарителям, которые не прошли мимо такой елки на благотворительных ярмарках в ТРК «Арена-Норильск».В итоге все 59 воспитанников «Ромашки» от трех до 18 лет оказались в полном восторге. Вчера, 26 декабря, волонтеры и представители норильской епархии приехали к ним с огромными коробками, полными сюрпризов и со своим Дедом Морозом. После традиционного концерта, игр и хоровода вокруг елки подарки раздали по группам - малышам, детям среднего и старшего возрастов.По словам заместителя директора Евгении Савиловой, за последний месяц троих детей из детского дома Дудинки забрали в семьи, но при этом появилось четверо новичков, чьи мамы и папа лишились родительских прав.География усыновителей весьма разнообразна: малышей из таймырских поселков забирают в семьи новые родители из Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени, Красноярска и других городов страны. Очень рады сотрудники детского дома, когда их воспитанников забирают близкие родственники из Дудинки и ее окрестностей.