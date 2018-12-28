Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

28 декабря 2018, 11:23



В Норильске действует штормовое предупреждение, объявленное сегодня в три часа ночи

Для всех школьников Большого Норильска объявлена актировка. По решению ГИБДД на автодороге Норильск – Кайеркан – Алыкель введен временный запрет для движения всех видов автотранспорта, кроме технологического. Движение автобусов 31, 33-го маршрутов осуществляется по расписанию. Аэропорт работает по фактической погоде – метель. Задержаны два рейса – № 3277 из Новосибирска и № 2151 из Москвы. Вылеты отложены до 12.30. По решению НПОПАТ для доставки авиапассажиров в аэропорт «Норильск» будут выделены дополнительные автобусы маршрута № 33. Отправление автобусов по мере накопления пассажиров.

Просмотров:158 Сегодня днем в городе ожидается временами небольшой снег, в горных районах метель, видимость 1000 м, ветер южный 8-13 м/с, порывы 15-20 м/с, в горных районах порывы 20-25 м/с, температура воздуха -17… -22°С.Для всех школьников Большого Норильска объявлена актировка.По решению ГИБДД на автодороге Норильск – Кайеркан – Алыкель введен временный запрет для движения всех видов автотранспорта, кроме технологического. Движение автобусов 31, 33-го маршрутов осуществляется по расписанию.Аэропорт работает по фактической погоде – метель. Задержаны два рейса – № 3277 из Новосибирска и № 2151 из Москвы. Вылеты отложены до 12.30.По решению НПОПАТ для доставки авиапассажиров в аэропорт «Норильск» будут выделены дополнительные автобусы маршрута № 33. Отправление автобусов по мере накопления пассажиров.