Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

28 декабря 2018, 11:32



Норильчане могут приобрести билеты на соревнования зимней Универсиады - 2019.

Приобрести билеты можно на официальном сайте зимней Универсиады - 2019, в билетном центре студенческих игр (г. Красноярск, пр. Мира, 2б), который работает с 11.00 до 20.00 без обеда и выходных, а также в официальных кассах в торговых центрах «Планета», «Июнь», «КомсоМОЛЛ» и «Красноярье». Еще один способ покупки - в кассах города, адреса которых опубликованы на сайте зимней Универсиады - 2019 в разделе «Пункты продажи». Стоимость билетов составляет от 100 до 1000 рублей и зависит от категории соревнований (квалификация, финалы), расположения зрительских мест на трибунах и от популярности вида спорта. Подробную консультацию по этому вопросу можно получить по телефону билетного оператора 8-800-707-06-19. Добавим, распродано уже более 66 тысяч билетов.

Просмотров:122 Завтра, 29 декабря, в продажу поступит порядка 35 тысяч билетов на соревнования XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года. Зрители смогут приобрести билеты на хоккей с шайбой и мячом, фигурное катание, шорт-трек, керлинг, биатлон, лыжные гонки, горнолыжный спорт, спортивное ориентирование на лыжах, сообщается на официальном портале Красноярского края.Приобрести билеты можно на официальном сайте зимней Универсиады - 2019, в билетном центре студенческих игр (г. Красноярск, пр. Мира, 2б), который работает с 11.00 до 20.00 без обеда и выходных, а также в официальных кассах в торговых центрах «Планета», «Июнь», «КомсоМОЛЛ» и «Красноярье». Еще один способ покупки - в кассах города, адреса которых опубликованы на сайте зимней Универсиады - 2019 в разделе «Пункты продажи».Стоимость билетов составляет от 100 до 1000 рублей и зависит от категории соревнований (квалификация, финалы), расположения зрительских мест на трибунах и от популярности вида спорта. Подробную консультацию по этому вопросу можно получить по телефону билетного оператора 8-800-707-06-19.Добавим, распродано уже более 66 тысяч билетов.