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28 декабря 2018, 11:41



В Норильске осуждена бывшая сотрудница банка, которая присвоила более трех миллионов рублей.

В отношении злоумышленницы было возбуждено уголовное дело по пяти эпизодам преступлений, предусмотренных статьей УК РФ «Присвоение или растрата». Норильским городским судом обвиняемая была признана виновной и приговорена к четырем годам лишения свободы условно. Приговор вступил в законную силу.

Просмотров:174 В ходе расследования полицейские установили, что в период с мая 2015 по сентябрь 2016 года 30-летняя работница банка, используя свое служебное положение и свободный доступ к программам организации, неоднократно совершала хищение денежных средств, находящихся на счетах клиентов, путем оформления фиктивных расходных операций. Сумма причиненного ущерба составила более 3,35 миллиона рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Красноярскому краю.В отношении злоумышленницы было возбуждено уголовное дело по пяти эпизодам преступлений, предусмотренных статьей УК РФ «Присвоение или растрата».Норильским городским судом обвиняемая была признана виновной и приговорена к четырем годам лишения свободы условно. Приговор вступил в законную силу.