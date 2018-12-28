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28 декабря 2018, 11:41



В Норильске сотрудники МЧС наградили полицейских медалью «За отвагу на пожаре».

Как сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску, полицейские проявили себя на пожаре 12 ноября 2017 года. В тот день госавтоинспекторы, находясь на маршруте патрулирования в составе одного из нарядов ДПС, заметили дым, идущий из окна дома. Сотрудники полиции быстро оценили ситуацию, сообщили по рации о необходимости вызова пожарных расчетов, вызвали подкрепление и, не раздумывая, бросились в дом. Горящая квартира находилась на третьем этаже. Полицейские взломали дверь и вытащили владельца задымленной квартиры. Мужчина пояснил, что в квартире находится женщина. В тот момент прибывшим по вызову полицейских специальным службам удалось потушить возгорание и спасти из огня 43-летнюю женщину. Другие полицейские к этому времени разбудили жильцов пятиэтажки и эвакуировали их из здания. Никто не пострадал, говорится в сообщении.

Просмотров:118 Приказом министра МЧС России медалью «За отвагу на пожаре» награждены инспектор дорожно-патрульной службы отдельной роты ДПС ГИБДД отдела МВД России по г. Норильску лейтенант полиции Антон Беденко и инспектор дорожно-патрульной службы отдельной роты ДПС ГИБДД отдела МВД России по г. Норильску лейтенант полиции Владимир Пальцев. Награды вручил начальник ФГКУ «7-й отряд ФПС по Красноярскому краю» подполковник внутренней службы Виталий Казак.Как сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску, полицейские проявили себя на пожаре 12 ноября 2017 года. В тот день госавтоинспекторы, находясь на маршруте патрулирования в составе одного из нарядов ДПС, заметили дым, идущий из окна дома. Сотрудники полиции быстро оценили ситуацию, сообщили по рации о необходимости вызова пожарных расчетов, вызвали подкрепление и, не раздумывая, бросились в дом. Горящая квартира находилась на третьем этаже. Полицейские взломали дверь и вытащили владельца задымленной квартиры. Мужчина пояснил, что в квартире находится женщина.В тот момент прибывшим по вызову полицейских специальным службам удалось потушить возгорание и спасти из огня 43-летнюю женщину. Другие полицейские к этому времени разбудили жильцов пятиэтажки и эвакуировали их из здания. Никто не пострадал, говорится в сообщении.