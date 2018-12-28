Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

28 декабря 2018, 12:12



В талнахском спортзале «Горняк» прошел чемпионат Норильска по пауэрлифтингу и жиму штанги лежа среди мужчин и женщин.

В рамках чемпионата города комплект медалей у женщин разыгрывался в семи весовых категориях, у мужчин – в восьми. Абсолютной победительницей в троеборье стала Дарья Семенник, спортсменка ДЮСШ-5 (тренер Александр Гуторов). Она же выиграла абсолютное первенство по жиму штанги лежа. Среди мужчин абсолютным победителем по жиму лежа стал представитель талнахской команды «Горняк» Евгений Бухтояров (тренер Евгений Кретов). А в троеборье лидером «абсолютки» стал Денис Бондарчук, представлявший команду «Арктика» (тренер Алексей Колесников). В командном первенстве места распределились следующим образом: первое место осталось за командой Дворца спорта «Арктика» (Центральный район); на второе поднялась команда спортзала «Горняк» (Талнах), на третьем – команда ДЮСШ-5 (Кайеркан).

Просмотров:107 Участниками стали спортсмены Норильска и Дудинки – больше полусотни атлетов, в том числе 15 девушек. Соревнования прошли на высоком организационном уровне, отметили участники. На параде открытия десятерым спортсменам были вручены удостоверения и значки кандидатов в мастера спорта России (по результатам выступлений на всероссийском турнире «Центр Азии»).В рамках чемпионата города комплект медалей у женщин разыгрывался в семи весовых категориях, у мужчин – в восьми. Абсолютной победительницей в троеборье стала Дарья Семенник, спортсменка ДЮСШ-5 (тренер Александр Гуторов). Она же выиграла абсолютное первенство по жиму штанги лежа.Среди мужчин абсолютным победителем по жиму лежа стал представитель талнахской команды «Горняк» Евгений Бухтояров (тренер Евгений Кретов). А в троеборье лидером «абсолютки» стал Денис Бондарчук, представлявший команду «Арктика» (тренер Алексей Колесников).В командном первенстве места распределились следующим образом: первое место осталось за командой Дворца спорта «Арктика» (Центральный район); на второе поднялась команда спортзала «Горняк» (Талнах), на третьем – команда ДЮСШ-5 (Кайеркан).