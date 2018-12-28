Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

28 декабря 2018, 13:00



Дед Мороз, Снегурочка и Поросенок поздравили пассажиров городского транспорта в Дудинке.

Дед Мороз, Снегурочка и поросенок по имени Фунтик радовали горожан добрыми пожеланиями, загадывали загадки, а за правильные ответы раздавали сладости, мандарины и сувениры. Несмотря на то что дудинцы торопились по делам, они с удовольствием принимали участие в акции и искренне благодарили артистов за создание праздничного настроения. В течение акции артистам удалось поздравить более 150 горожан, пользующихся услугами муниципального транспорта, сообщили в пресс-службе администрации Дудинки.

Просмотров:91 26 и 27 декабря сотрудники городского Центра народного творчества поздравляли с наступающим Новым годом пассажиров, водителей и контролеров дудинских автобусов маршрута № 1.Дед Мороз, Снегурочка и поросенок по имени Фунтик радовали горожан добрыми пожеланиями, загадывали загадки, а за правильные ответы раздавали сладости, мандарины и сувениры. Несмотря на то что дудинцы торопились по делам, они с удовольствием принимали участие в акции и искренне благодарили артистов за создание праздничного настроения.В течение акции артистам удалось поздравить более 150 горожан, пользующихся услугами муниципального транспорта, сообщили в пресс-службе администрации Дудинки.