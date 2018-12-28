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28 декабря 2018, 13:04



В поселке Тухард завершается второй этап строительства нового поселка. Ход работ проверила временно исполняющая полномочия главы Таймыра Галина Гаврилова.

По словам Галины Гавриловой, в настоящий момент возведено и законсервировано до запуска систем тепловодоснабжения 27 домов (54 квартиры). Кроме этого проводятся работы по строительству дизельной электростанции и котельной, их ввод в эксплуатацию запланирован на следующий год. Летом 2019 года будет запущена система отопления поселка, к концу года жители Тухарда переедут в новое жилье. «Также завершаются работы по строительству Дома культуры, школы-детского сада и здания для размещения администрации, пункта полиции и почты. Подрядчиком работ по строительству данных объектов выступает ООО «СК Град», - рассказал Сергей Шаронов.

Просмотров:94 В поездке Галину Валерьевну сопровождали заместители главы района по профильным направлениям Сергей Шаронов и Олег Мозгунов, депутат районного Совета Сергей Сизоненко. Руководство района посетило построенные дома для сельчан, образовательный центр, дизельную электростанцию, где проверило качество выполненных работ и соответствие сроков строительства, сообщает пресс-служба Таймырского муниципального района.По словам Галины Гавриловой, в настоящий момент возведено и законсервировано до запуска систем тепловодоснабжения 27 домов (54 квартиры). Кроме этого проводятся работы по строительству дизельной электростанции и котельной, их ввод в эксплуатацию запланирован на следующий год. Летом 2019 года будет запущена система отопления поселка, к концу года жители Тухарда переедут в новое жилье.«Также завершаются работы по строительству Дома культуры, школы-детского сада и здания для размещения администрации, пункта полиции и почты. Подрядчиком работ по строительству данных объектов выступает ООО «СК Град», - рассказал Сергей Шаронов.