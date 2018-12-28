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28 декабря 2018, 13:13



Глава города Норильска Ринат Ахметчин поздравил норильчан с Новым годом.

Дорогие друзья! Норильчане! Мы провожаем год, который для всех нас стал юбилейным: 65 лет назад Норильску был присвоен статус города. История нашего города сложна, сурова, но исключительна и уникальна. Из поколения в поколение мы, норильчане, несмотря на трудности, всегда решали любые задачи и достигали поставленных целей. Именно поэтому сегодня Норильск – город, отвечающий всем современным требованиям для полноценной комфортной жизни. Благодаря каждому из вас наш город живет и развивается. Именно вам, уважаемые земляки, посвящен весь юбилейный год Норильска. Уходящий год стал для нас богатым на события. Мы продолжаем благоустраивать город: появляются новые территории для отдыха, обновляются улично-дорожные сети и муниципальные объекты, демонтируются аварийные здания и «недострои». Успешно реализованы проекты федерального уровня, такие как реконструкция взлетно-посадочной полосы, строительство перинатального центра. Мы достойно провели и активно проявили свою гражданскую позицию на выборах президента Российской Федерации и губернатора Красноярского края. Немаловажно и то, с какими перспективами мы входим в предстоящий год. Нам удалось сохранить на прежнем уровне параметры бюджета города и реализацию всех социальных обязательств перед населением. В начале года для нас будет огромной честью принять и провести эстафету огня Универсиады. Еще одно из наиболее значимых направлений нашей работы в будущем – это реновация жилищного фонда, подготовку к которой мы уже начали. Друзья! Я от всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом. Пусть он станет щедрым на хорошие дела и подарит благополучие. Мира и добра вам и вашим семьям, процветания и свершения всего задуманного! С Новым годом!

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