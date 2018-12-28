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28 декабря 2018, 13:15



Председатель Норильского городского Совета депутатов Александр Пестряков поздравил норильчан с Новым годом.

Дорогие норильчане! Вот и подошел к концу юбилейный для Норильска 2018 год. Он был непредсказуемым, насыщенным и ярким, но в то же время наполненным стабильностью и уверенностью в завтрашнем дне. Перелистывая странички 2018-го, мы вспоминаем всё хорошее и доброе, что он нам принес, подводим итоги проведенной работы и делаем выводы, проводим работу над допущенными ошибками. Во многом уходящий год был непростым – нам приходилось принимать сложные решения, не всегда получалось достичь желаемых целей. Но без трудностей невозможно совершенствование и развитие, поэтому ко всем ошибкам и недочетам нужно относиться как к важному опыту в работе и жизни. Сегодня, вспоминая все самые яркие и интересные события 2018 года, мы с трепетом готовимся встретить самый теплый семейный праздник – Новый год. Эти предпраздничные дни всегда наполнены приятными хлопотами, традициями, желанием подарить родным и близким много положительных эмоций и добра. Я от всей души желаю норильчанам, чтобы новый, 2019 год преподнес массу приятных сюрпризов, исполнил самые заветные желания и принес счастье и благополучие в каждый дом. Пусть самый долгожданный праздник, окутанный волшебством и запахом мандаринов, согреет вас теплом семейного очага, подарит сказочное настроение и веру в чудеса! Здоровья вам, душевной гармонии, оптимизма, мира и добра! С Новым годом, норильчане!

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