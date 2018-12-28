Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

28 декабря 2018, 13:18



Директор Заполярного филиала компании «Норникель» Николай Уткин поздравил норильчан с Новым годом.

Дорогие норильчане! Коллеги, друзья, земляки! Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым годом! Новый год – это всегда очень теплый, уютный и домашний праздник. В этот день в кругу родных и близких мы обычно подводим итоги уходящего года, делимся надеждами и мечтами, вместе строим планы на будущее. Уходящий год стал для нашего коллектива годом воплощения надежд, годом движения вперед и годом подготовки к будущим большим делам. Весь этот год мы много трудились – на благо компании и любимого города: модернизировали производство, запускали «Серный проект», закупали новую технику, вводили в строй новые объекты, готовили кадровый резерв, ремонтировали бытовые помещения на предприятиях, запускали программу производственных инициатив, высаживали кустарники на стадионе «Заполярник», завершили реконструкцию взлетно-посадочной полосы аэропорта «Норильск», начали строить в Норильске физкультурно-оздоровительный комплекс. Мы с честью справились со всеми задачами. Наш сегодняшний успех – это заслуга каждого работника компании. Спасибо всем, кто с полной отдачей трудится для достижения общей цели. Спасибо тем, кто в новогоднюю ночь будет стоять на трудовой вахте. Вместе мы справимся с любыми задачами. Дорогие земляки, пусть в новом, 2019 году осуществятся все ваши самые заветные мечты и самые смелые планы, пусть близкие и дорогие вам люди будут счастливы и здоровы, а дома царит любовь и согласие. С Новым годом!

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