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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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Новости:
15:12 Необычное свечение неба в полярную ночь наблюдали сегодня жители Норильска.
13:23 Губернатор Красноярского края Александр Усс и Председатель Законодательного собрания края
13:18 Директор Заполярного филиала компании «Норникель» Николай Уткин поздравил норильчан с Новым годом.
13:15 Председатель Норильского городского Совета депутатов Александр Пестряков поздравил норильчан с Новым годом.
13:13 Глава города Норильска Ринат Ахметчин поздравил норильчан с Новым годом.
13:04 В поселке Тухард завершается второй этап строительства нового поселка. Ход работ проверила временно исполняющая полномочия главы Таймыра Галина Гаврилова.
13:00 Дед Мороз, Снегурочка и Поросенок поздравили пассажиров городского транспорта в Дудинке.
12:12 В талнахском спортзале «Горняк» прошел чемпионат Норильска по пауэрлифтингу и жиму штанги лежа среди мужчин и женщин.
11:41 В Норильске сотрудники МЧС наградили полицейских медалью «За отвагу на пожаре».
11:41 В Норильске осуждена бывшая сотрудница банка, которая присвоила более трех миллионов рублей.
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