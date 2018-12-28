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Открытие городской Ёлки

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28 декабря 2018, 13:23

Губернатор Красноярского края Александр Усс и Председатель Законодательного собрания края


Дорогие жители Красноярского края! Поздравляем вас с Новым годом!
Этот праздник приносит в каждый дом особую радость и новые надежды. Он дает нам замечательный повод подвести итоги уходящего года, подумать о самом главном, поблагодарить друг друга за помощь и поддержку, пожелать новых добрых перемен, исполнения желаний.
Год, который мы оставляем позади, был наполнен важными событиями для всей нашей страны – и для Красноярского края, и для каждого из нас. Он потребовал от нас большой энергии, новых дел и серьезных усилий по их реализации. Тем ценнее одержанные нами победы. Все отрасли экономики, гуманитарной сферы принесли нам достойные результаты.
Самые значимые для края инициативы нашли поддержку на федеральном уровне. Одобрение президента получили масштабный инвестиционный проект «Енисейская Сибирь» и планы по улучшению экологической обстановки в крупнейших городах края. Внимание и поддержка главы государства, федеральных органов власти сыграли решающую роль в качественной подготовке столицы региона к Всемирной зимней Универсиаде-2019.
В 2018 году мы строили новые школы и дворцы спорта, приводили в порядок дороги и мосты, благоустраивали наши города и районы. Красноярские аграрии, несмотря на все капризы погоды, в 15-й раз собрали лучший в Сибири урожай зерна. Продолжался рост в ключевых отраслях промышленности – металлургии, энергетике, добыче угля, нефти и газа. Благодаря стабильному развитию экономики в крае зарегистрирован самый низкий уровень безработицы за последние 25 лет. Главным достижением краевого здравоохранения стал рост продолжительности жизни красноярцев.
Уверены, каждый из вас ощущает свою причастность к этим большим делам. В наступающем, 2019 году работы будет не меньше. Впереди события, к которым мы готовились не один год. Предстоит встретить гостей Всемирных студенческих игр, отпраздновать 400-летний юбилей Енисейска – одного из старейших городов Сибири, с достойными результатами подойти к 85-летию Красноярского края.
Пусть новогодние праздники зададут радостный, оптимистичный тон всем делам предстоящего года! Желаем вам хорошего настроения, доброго здоровья, удачи и благополучия!
С Новым годом, дорогие земляки!

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    Список новостей

 28 декабря 2018 
15:12   Необычное свечение неба в полярную ночь наблюдали сегодня жители Норильска. 13:23   Губернатор Красноярского края Александр Усс и Председатель Законодательного собрания края
13:18   Директор Заполярного филиала компании «Норникель» Николай Уткин поздравил норильчан с Новым годом. 13:15   Председатель Норильского городского Совета депутатов Александр Пестряков поздравил норильчан с Новым годом.
13:13   Глава города Норильска Ринат Ахметчин поздравил норильчан с Новым годом. 13:04   В поселке Тухард завершается второй этап строительства нового поселка. Ход работ проверила временно исполняющая полномочия главы Таймыра Галина Гаврилова.
13:00   Дед Мороз, Снегурочка и Поросенок поздравили пассажиров городского транспорта в Дудинке. 12:12   В талнахском спортзале «Горняк» прошел чемпионат Норильска по пауэрлифтингу и жиму штанги лежа среди мужчин и женщин.
11:41   В Норильске сотрудники МЧС наградили полицейских медалью «За отвагу на пожаре». 11:41   В Норильске осуждена бывшая сотрудница банка, которая присвоила более трех миллионов рублей.
11:32   Норильчане могут приобрести билеты на соревнования зимней Универсиады - 2019. 11:23   В Норильске действует штормовое предупреждение, объявленное сегодня в три часа ночи

 27 декабря 2018 
16:26   Мечты сбываются. В рамках акции «Дари радость на Рождество» в дудинский детский дом добровольцы из Норильска отвезли 59 подарков. 14:31   «Хорошая история. Норильск». Фотовыставка частных историй норильчан пройдет завтра в арт-резиденции.
14:11   Победителем конкурса «Воспитатели России» стала жительница Норильска. 13:03   Движение транспорта на кайерканской трассе возобновлено.
12:44   Дирекцию «Енисейской Сибири» возглавил Сергей Ладыженко. 12:34   В новогодние каникулы все медицинские учреждения Норильска будут работать по отдельному графику.
11:58   Юные норильчане могут принять участие в художественно-литературном конкурсе «Звезда Арктики – Умка». 11:29   В Норильске закрыли дорогу, связывающую Центральный район с Кайерканом и аэропортом.
11:06   Вопросом повышения прочности свайных фундаментов зданий и сооружений Норильска займутся красноярские ученые. На решение актуальных проблем ... 10:39   Сегодня профессиональный праздник отмечают сотрудники МЧС. А в Норильске в школе № 31 прошла торжественная церемония посвящения в будущие спасатели.
10:38   Украинцы хотят снять документальный фильм о восстании политзаключенных в Норильске.

 26 декабря 2018 
17:21   В Норильске на перекрестке улиц Талнахская - Орджоникидзе трехфазная схема движения изменится. 17:01   Вопреки разосланнному от МЧС сообщению норильские синоптики не ожидают завтра очень сильного ветра с порывами до 25 метров.
16:58   В Норильске в тестовом режиме начало работу новое телефонное приложение Вustime, которое позволит отслеживать городские автобусы. 16:54   «Почта России» корректирует график работы на предстоящие праздничные дни.
16:33   Сегодня в Норильске пройдет очередная встреча руководителей краевых государственных бюджетных учреждений здравоохранения с горожанами. 16:32   Детские сады Кайеркана в этом году украсили сказочные светящиеся ледяные фигуры, которые специально для малышей сделали подрядчики, построившие снежный городок.
15:33   Минздрав знает, как снизить количество курильщиков. 15:25   Дорожные полицейские разыскивают водителей, скрывшихся с мест ДТП.
13:40   Воспитанников норильской школы-интерната навестил полицейский Дед Мороз. 12:52   Количество рабочих, выходных и праздничных дней по сравнению с 2018 годом в 2019-м не изменится.
12:15   В Норильске ищут нового перевозчика, который будет выполнять пассажирские перевозки по маршруту 26К. 12:04   По программе капитального ремонта в 163 многоквартирных домах Красноярского края отремонтировали системы водо-, теплоснабжения и водоотведения.
11:04   «Норникель» объявил победителей конкурса социальных проектов 2018 года. 10:40   Старейшая краевая газета уйдет с молотка? Губернатор прокомментировал распродажу подшивок «Красноярского рабочего».
10:38   В новом перинатальном центре Норильска родились уже более четырехсот малышей.

 25 декабря 2018 
16:47   Безопасность Норильска в преддверии праздников организована на самом высоком уровне. 15:37   Подведены промежуточные итоги соревнования педагогов в рамках конкурса "Учитель года - 2019".
14:57   Все сильнейшие боксеры Норильска приняли участие в чемпионате и первенстве Норильска памяти Евгения Темина. 14:36   Норильчанин стал жертвой мошенников при покупке телевизора.
14:18   Благотворительный утренник для детей-инвалидов прошел сегодня в Норильске в «Трех вершинах». 14:12   Подытожили 2018 год. Сегодня в Красноярске состоялось итоговое в этом году заседание краевого Правительства.
11:52   Мутко ушел с поста председателя оргкомитета Универсиады-2019. 11:21   «Норникель» будет поддерживать коренные малочисленные народы. Соответствующее соглашение компания подписала с ФАДН.
11:12   В составе правления «Норникеля» произошли изменения. 10:41   Сегодня ночью над Норильском пролетел Санта-Клаус. Передвижение новогоднего волшебника отследили американские военные.
10:23   Норильская многодетная семья Мацепуро, воспитывающая 14 детей, награждена медалью ордена «Родительская слава».

 24 декабря 2018 
17:14   В Норильске определили победителей проекта «Мини-футбол - в школу. Регион «Заполярье». В марте будущего года они поедут на всероссийский финал в подмосковное Щелково.




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