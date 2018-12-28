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28 декабря 2018, 15:12



Необычное свечение неба в полярную ночь наблюдали сегодня жители Норильска.

Мы показали снимки синоптикам и попросили прокомментировать явление. Как пояснила начальник отдела гидрометобеспечения Таймырского центра по гидрометеорологии Мария Корина, вопрос, конечно, больше следовало бы адресовать физикам, нежели синоптикам. Скорее всего это отражение солнечного света от снега. Стоит отметить, что светящиеся облака возникают в разных частях планеты. Загадку их пытаются решить ученые. В большинстве своем они сходятся во мнении, что свечение возникает в облаках, парящих на больших высотах и состоящих из кристалликов льда, которые и отражают солнечный свет.

Просмотров:61 Сегодня с утра в небе над Норильские облака озарились солнечным светом. Горожане прислали в редакцию «Заполярной правды» множество фотографий. Все бы ничего, но ведь сейчас полярная ночь, удивляются горожане.Мы показали снимки синоптикам и попросили прокомментировать явление.Как пояснила начальник отдела гидрометобеспечения Таймырского центра по гидрометеорологии Мария Корина, вопрос, конечно, больше следовало бы адресовать физикам, нежели синоптикам. Скорее всего это отражение солнечного света от снега.Стоит отметить, что светящиеся облака возникают в разных частях планеты. Загадку их пытаются решить ученые. В большинстве своем они сходятся во мнении, что свечение возникает в облаках, парящих на больших высотах и состоящих из кристалликов льда, которые и отражают солнечный свет.