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29 декабря 2018, 11:15



Сегодня ночью в Норильске тушили пожар. Возгорание произошло рядом с магазином «Эльдорадо» на ул. Лауреатов, 64.

Как сообщил «Заполярной правде» начальник ПСЧ-35 Юрий Ермолаев, пожар возник в частном неэксплуатируемом двухэтажном здании, расположенном всего в одном метре от здания магазина «Эльдорадо». Огнем было охвачено 100 квадратных метров. В тушении были задействованы подразделения самой ПСЧ-35 и ОПО-1 УПБ ЗФ «Норникеля», всего четыре пожарных расчета: 16 человек и четыре автоцистерны. «Существовала угроза перехода огня на торговое помещение, поэтому были введены стволы на защиту. Четыре ствола работали на защиту кровли и стены со стороны горящего здания. Образно говоря, стену и крышу обливали водой. Наготове было и несколько стволов внутри здания. Но, к счастью, задействовать их не пришлось», - отметил Юрий Ермолаев. Полностью потушили огонь только к полуночи. Как сообщили пожарные дознаватели, предварительная версия причины возгорания – неосторожное обращение с огнем.

Просмотров:403 Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного в 22.37. В 22.43 пожарные расчеты уже были на месте.Как сообщил «Заполярной правде» начальник ПСЧ-35 Юрий Ермолаев, пожар возник в частном неэксплуатируемом двухэтажном здании, расположенном всего в одном метре от здания магазина «Эльдорадо». Огнем было охвачено 100 квадратных метров.В тушении были задействованы подразделения самой ПСЧ-35 и ОПО-1 УПБ ЗФ «Норникеля», всего четыре пожарных расчета: 16 человек и четыре автоцистерны.«Существовала угроза перехода огня на торговое помещение, поэтому были введены стволы на защиту. Четыре ствола работали на защиту кровли и стены со стороны горящего здания. Образно говоря, стену и крышу обливали водой. Наготове было и несколько стволов внутри здания. Но, к счастью, задействовать их не пришлось», - отметил Юрий Ермолаев.Полностью потушили огонь только к полуночи. Как сообщили пожарные дознаватели, предварительная версия причины возгорания – неосторожное обращение с огнем.