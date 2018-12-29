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29 декабря 2018, 11:16



Елка устояла. Сегодня ночью в одном из районов Норильска разбушевавшаяся пурга едва не свалила новогоднюю красавицу.

Как сообщили «Заполярной правде» в пресс-службе администрации города, вертикальное положение елке вернули вчера в 22.00. Как выяснилось, произошло повреждение троса. Сегодня подрядчик, установивший елку, на собственные средства произведет дополнительное укрепление.

Просмотров:337 Штормовое предупреждение действует в Большом Норильске уже вторые сутки. Накануне вечером в Талнахе порывы ветра достигали 31-32 м/сек. На площади Горняков под шквалистым ветром накренилась новогодняя елка, сильнейшие порывы сбивал стойки с фонарями.Как сообщили «Заполярной правде» в пресс-службе администрации города, вертикальное положение елке вернули вчера в 22.00. Как выяснилось, произошло повреждение троса.Сегодня подрядчик, установивший елку, на собственные средства произведет дополнительное укрепление.