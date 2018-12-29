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29 декабря 2018, 11:31



Пространство «Норникеля» открылось в «Кидзании». В оборудованной зоне малыши смогут осваивать профессии, связанные с горным делом.

Как пояснила руководитель проектов департамента общественных связей «Норникеля» Занда Буслова, для компании очень важно популяризировать интерес к инженерным профессиям: «Мы поддерживаем фестивали науки, проводим конкурсы юных изобретателей. «Кидзания» – это тоже образовательный проект, здесь дети знакомятся с профессиями максимально близко к реальности. Мы хотели бы, чтобы дети узнали и о наших профессиях, о нашем производстве». Площадка «Норникеля» занимает более 200 кв. м и расположилась на трех этажах здания: настоящий горно-металлургический комплекс с диспетчерской, заводом, рудником и небольшим музеем «Покоряем Север». Всё пространство оборудовано современными средствами связи, включая AR и VR-технологии. В игровой зоне воссоздана современная диспетчерская металлургического завода с проекционной стеной и плавильный цех, где юные посетители могут с помощью очков виртуальной реальности управлять процессом плавки металлов. Специальное программное обеспечение позволяет пройти «ускоренный курс» металлургии и горного дела, попробовать себя в управлении разными агрегатами и изучить правила безопасности. Также в игровой зоне «Норникеля» открыт музей «Покоряем Север», где дети узнают о природе Севера, о добыче и применении цветных металлов и могут сделать себе памятный знак почетного сотрудника комплекса на специальном аппарате. В ближайшее время на площадке «Норникеля» откроется цех электролиза и рудник «Кидзанийский», где дети узнают о профессиях бурильщика-взрывника и горняка.

Просмотров:260 В детском развлекательном центре «Кидзания» (г. Москва) состоялось торжественное открытие уникальной игровой зоны – горно-металлургического комплекса «Норникель». Здесь дети смогут попробовать себя в роли бурильщика, крановщика, гидрометаллурга и многих других специальностей компании. На локации «Норникеля» каждый посетитель «Кидзании» найдет себе дело по душе. А кроме того, узнает много новой и полезной информации о производстве цветных металлов, которые добывает российский горно-металлургический гигант.Как пояснила руководитель проектов департамента общественных связей «Норникеля» Занда Буслова, для компании очень важно популяризировать интерес к инженерным профессиям:«Мы поддерживаем фестивали науки, проводим конкурсы юных изобретателей. «Кидзания» – это тоже образовательный проект, здесь дети знакомятся с профессиями максимально близко к реальности. Мы хотели бы, чтобы дети узнали и о наших профессиях, о нашем производстве».Площадка «Норникеля» занимает более 200 кв. м и расположилась на трех этажах здания: настоящий горно-металлургический комплекс с диспетчерской, заводом, рудником и небольшим музеем «Покоряем Север». Всё пространство оборудовано современными средствами связи, включая AR и VR-технологии. В игровой зоне воссоздана современная диспетчерская металлургического завода с проекционной стеной и плавильный цех, где юные посетители могут с помощью очков виртуальной реальности управлять процессом плавки металлов. Специальное программное обеспечение позволяет пройти «ускоренный курс» металлургии и горного дела, попробовать себя в управлении разными агрегатами и изучить правила безопасности. Также в игровой зоне «Норникеля» открыт музей «Покоряем Север», где дети узнают о природе Севера, о добыче и применении цветных металлов и могут сделать себе памятный знак почетного сотрудника комплекса на специальном аппарате. В ближайшее время на площадке «Норникеля» откроется цех электролиза и рудник «Кидзанийский», где дети узнают о профессиях бурильщика-взрывника и горняка.