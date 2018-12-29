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29 декабря 2018, 11:36



Епископ Норильский и Туруханский Агафангел поздравил всех норильчан с наступающими праздниками.

Поздравляю всех с наступающим Новым годом! Конец календарного года – хорошее время вспомнить об успехах и радостных событиях года минувшего, сказать родным и друзьям добрые слова, поделиться праздничным настроением с теми, кто опечален. Наступает 2019 год от Рождества Христова! Это значит, что, прежде всего, мы празднуем пришествие в мир Христа Спасителя. Мы, россияне, объединены этим праздником, верующие или нет, православные или представители другой религии, мы объединены общими нравственными ценностями, единым понятием добра и зла, благовестие о которых даровано нам более двух тысячелетий назад. Дорогие братья и сестры! Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и счастья. Пусть новый, 2019 год принесет народу нашему процветание и согласие! Храни вас всех Господь! С праздником!

Просмотров:263 Дорогие норильчане!Поздравляю всех с наступающим Новым годом! Конец календарного года – хорошее время вспомнить об успехах и радостных событиях года минувшего, сказать родным и друзьям добрые слова, поделиться праздничным настроением с теми, кто опечален.Наступает 2019 год от Рождества Христова! Это значит, что, прежде всего, мы празднуем пришествие в мир Христа Спасителя. Мы, россияне, объединены этим праздником, верующие или нет, православные или представители другой религии, мы объединены общими нравственными ценностями, единым понятием добра и зла, благовестие о которых даровано нам более двух тысячелетий назад.Дорогие братья и сестры! Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и счастья. Пусть новый, 2019 год принесет народу нашему процветание и согласие! Храни вас всех Господь! С праздником!