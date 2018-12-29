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29 декабря 2018, 11:47



С 1 января 2019 года работодатели обязаны предоставлять сотрудникам оплачиваемые дни для прохождения диспансеризации.

Теперь работники раз в три года на один день вправе получить освобождение от работы для прохождения диспансеризации. При этом, отпуская своих сотрудников для прохождения диспансеризации, работодатели сохраняют за ними не только место работы и должность, но и средний заработок. Также в законе предусмотрены гарантии для предпенсионеров, кому до пенсии осталось пять лет, и работников пенсионного возраста. Они имеют право проходить диспансеризацию каждый год, а на прохождение осмотров им ежегодно выделяется два оплачиваемых дня. Дни освобождения от работы для прохождения диспансеризации нужно согласовать с работодателем, написав соответствующее заявление. Как отметили в Территориальном фонде обязательного медицинского страхования Красноярского края, в рамках обязательного медицинского страхования для населения постоянно расширяются возможности для проведения профилактических мероприятий и предупреждения заболеваний. На выделенные государством средства можно бесплатно по полису ОМС пройти диспансеризацию или профилактический осмотр с необходимым стандартом диагностических обследований, получив при этом информацию о состоянии своего здоровья и необходимые рекомендации. При этом набор обследований в рамках диспансеризации зависит от возраста и пола пациента, что повышает вероятность раннего выявления хронических неинфекционных заболеваний, являющихся основной причиной инвалидности и преждевременной смертности. С 2018 года в программу профилактических обследований с целью выявления патологии молочной железы для женщин с 50 до 70 лет раз в два года включено обязательное прохождение маммографии и для выявления онкопатологии желудочно-кишечного тракта анализ кала на скрытую кровь. Риск ее возникновения увеличивается с возрастом, поэтому данное обследование будут проходить и мужчины, и женщины, с 49 до 73 лет один раз в два года, сообщили в министерстве здравоохранения Красноярского края.

Просмотров:289 С начала 2019 года вступает в действие Федеральный закон № 353-ФЗ от 03.10.2018 «О внесении изменения в Трудовой кодекс Российской Федерации", в соответствии с которым в Трудовом кодексе РФ появилась новая статья 185.1 «Гарантии работникам при прохождении диспансеризации».Теперь работники раз в три года на один день вправе получить освобождение от работы для прохождения диспансеризации. При этом, отпуская своих сотрудников для прохождения диспансеризации, работодатели сохраняют за ними не только место работы и должность, но и средний заработок. Также в законе предусмотрены гарантии для предпенсионеров, кому до пенсии осталось пять лет, и работников пенсионного возраста. Они имеют право проходить диспансеризацию каждый год, а на прохождение осмотров им ежегодно выделяется два оплачиваемых дня. Дни освобождения от работы для прохождения диспансеризации нужно согласовать с работодателем, написав соответствующее заявление.Как отметили в Территориальном фонде обязательного медицинского страхования Красноярского края, в рамках обязательного медицинского страхования для населения постоянно расширяются возможности для проведения профилактических мероприятий и предупреждения заболеваний. На выделенные государством средства можно бесплатно по полису ОМС пройти диспансеризацию или профилактический осмотр с необходимым стандартом диагностических обследований, получив при этом информацию о состоянии своего здоровья и необходимые рекомендации. При этом набор обследований в рамках диспансеризации зависит от возраста и пола пациента, что повышает вероятность раннего выявления хронических неинфекционных заболеваний, являющихся основной причиной инвалидности и преждевременной смертности.С 2018 года в программу профилактических обследований с целью выявления патологии молочной железы для женщин с 50 до 70 лет раз в два года включено обязательное прохождение маммографии и для выявления онкопатологии желудочно-кишечного тракта анализ кала на скрытую кровь. Риск ее возникновения увеличивается с возрастом, поэтому данное обследование будут проходить и мужчины, и женщины, с 49 до 73 лет один раз в два года, сообщили в министерстве здравоохранения Красноярского края.