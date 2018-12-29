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29 декабря 2018, 11:48



Вниманию получателей пенсий!

- 3 января - за 3 и 4 января 2019 года, - 4 января - за 5 и 6 января 2019 года, - 5 января - за 7 и 8 января 2019 года, с учетом особенностей и режимов работы отделений почтовой связи. Напомним, 1, 2 и 7 января – выходные дни для всех отделений почтовой связи. 3, 4, 5, 6 и 8 января почтовые отделения будут работать в обычном режиме. С 9 января получить пенсию можно будет в соответствии с графиком выплаты и режимом работы ОПС.

Просмотров:295 В Норильске выплата и доставка пенсий в праздничные дни января будет проходить без каких-либо изменений, в соответствии с действующим графиком. За период с 3 января по 9 января 2019 года выплаты будут производиться:- 3 января - за 3 и 4 января 2019 года,- 4 января - за 5 и 6 января 2019 года,- 5 января - за 7 и 8 января 2019 года,с учетом особенностей и режимов работы отделений почтовой связи.Напомним, 1, 2 и 7 января – выходные дни для всех отделений почтовой связи. 3, 4, 5, 6 и 8 января почтовые отделения будут работать в обычном режиме.С 9 января получить пенсию можно будет в соответствии с графиком выплаты и режимом работы ОПС.