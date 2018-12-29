Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

29 декабря 2018, 11:58



В рамках благотворительной акции «Полицейский Дед Мороз» сотрудники полиции Норильска поздравили с наступающим Новым годом воспитанников детского дома.

Полицейские вместе с детьми зажгли огни на ёлке, станцевали несколько задорных танцевальных композиций, выслушали новогодние поздравления от детей и раздали подарки. Кроме того, стражи порядка подарили детскому дому музыкальный центр. В конце встречи полицейские пообещали, что в дальнейшем продолжат оказывать ребятам всевозможную помощь. Будут приняты все усилия, чтобы жизнь малышей, содержащихся в детском доме, была наполнена радостью и улыбками.

Просмотров:257 В этом году почувствовать атмосферу новогоднего праздника детям помог Дед Мороз - сотрудник Отдела МВД России по Норильску, участковый уполномоченный полиции, подполковник полиции Дмитрий Литвинов и Снегурочка - инспектор по делам несовершеннолетних лейтенант полиции Инна Тихонова.Полицейские вместе с детьми зажгли огни на ёлке, станцевали несколько задорных танцевальных композиций, выслушали новогодние поздравления от детей и раздали подарки. Кроме того, стражи порядка подарили детскому дому музыкальный центр.В конце встречи полицейские пообещали, что в дальнейшем продолжат оказывать ребятам всевозможную помощь. Будут приняты все усилия, чтобы жизнь малышей, содержащихся в детском доме, была наполнена радостью и улыбками.