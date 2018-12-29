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29 декабря 2018, 12:00



Накануне новогодних каникул полицейские провели профилактические беседы с жителями Норильска.

В ходе акции «Полицейский Дед Мороз» стражи порядка призвали норильчан быть бдительными и осторожными, рекомендовали незамедлительно сообщать в полицию обо всех подозрительных незнакомцах. Сегодня аферистам удается заполучить в свои сети не только пенсионеров, но и активных пользователей интернета, граждан молодого и среднего возраста. Подобные мероприятия являются достаточно эффективной мерой профилактики, способствуют предотвращению мошеннических действий. Жители города Норильска охотно брали тематические памятки не только для себя, но и родственникам и знакомым, чтобы поделиться важной информацией и предупредить их о мошенниках.

Просмотров:261 В целях правового информирования граждан и профилактики мошенничества сотрудники Отдела МВД России по г. Норильску, Дед Мороз - участковый уполномоченный полиции подполковник полиции Дмитрий Литвинов и Снегурочка - инспектор по делам несовершеннолетних лейтенант полиции Инна Тихонова, в спортивно-развлекательном комплексе «Арена» рассказали гражданам о способах мошенничества.В ходе акции «Полицейский Дед Мороз» стражи порядка призвали норильчан быть бдительными и осторожными, рекомендовали незамедлительно сообщать в полицию обо всех подозрительных незнакомцах. Сегодня аферистам удается заполучить в свои сети не только пенсионеров, но и активных пользователей интернета, граждан молодого и среднего возраста.Подобные мероприятия являются достаточно эффективной мерой профилактики, способствуют предотвращению мошеннических действий. Жители города Норильска охотно брали тематические памятки не только для себя, но и родственникам и знакомым, чтобы поделиться важной информацией и предупредить их о мошенниках.