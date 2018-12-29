Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

29 декабря 2018, 12:22



За год в Норильске к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей привлечены 204 человека.

Сотрудники полиции напоминают, что согласно ст. 5.35 Кодекса об административных правонарушениях РФ за неисполнение родителями, законными представителями обязанностей по воспитанию, содержанию и обучению несовершеннолетних детей предусмотрен административный штраф. Кроме того, согласно ст. 156 Уголовного кодекса РФ за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних предусмотрена уголовная ответственность.

Просмотров:277 За 2018 год сотрудники полиции составили 204 административных протокола по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ за неисполнение родителями, законными представителями обязанностей по воспитанию, содержанию и обучению несовершеннолетних детей.Сотрудники полиции напоминают, что согласно ст. 5.35 Кодекса об административных правонарушениях РФ за неисполнение родителями, законными представителями обязанностей по воспитанию, содержанию и обучению несовершеннолетних детей предусмотрен административный штраф. Кроме того, согласно ст. 156 Уголовного кодекса РФ за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних предусмотрена уголовная ответственность.